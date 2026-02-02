AKTUELNO

Ne gasi se: Sunčica otvorila oči i odmah krenula da urliče na Aneli, ona umire od smeha! (VIDEO)

Žestoko!

Sunčica Bajić probudila se posle dugog sna u izolaciji, te je odmah krenula da urliče na Aneli Ahmić i da joj drži predavanje, ali se Ahmićeva sve vreme smejala.

- Ti si nezahvalna, nisi se ni drugarici zahvalila kad ti je poklon trebao - rekla je Aneli.

- Ja izlazim ko najveći ološ odavde, niko me od vas nije podržao. Neću da pričam s tobom, idi pravi priču - rekla je Sunčica.

- Ostavite je da se kr*sne - rekla je Aneli.

- S tobom psihijatrija ne vredi, nisi ni za psihijhatriju - rekla je Sunčica.

- Kako si zlobna, sve smo ti dale žene u kući - rekla je Aneli.

- Jeste mi dale da bi imale što boljeg majmuna da vas sluša - rekla je Sunčica.

- Smiri se - dodala je Aneli.

- Moj otac je kriminolog, nemojte me zaj*bavati. Ja sam mnogo načitana i na njega sam povukla da vas čitam sve kad lažete. Žao mi je što te ljudi tapšu po ramenu zarad plasmana - rekla je Sunčica.

- Ti si jako loša - rekla je Aneli.

- Neka sam, idem na bolje mesto, a vi se ovde j*bite - rekla je Sunčica.

- Odspavaj deset minuta i spremaj se da ideš kući - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

