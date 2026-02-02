Pukla još jedna tikva! Dačo i Sofija stavili svoje prijateljstvo na pauzu, pa Virijević raskrinkao Anelinu kvarnoću: Optužila je Asmina, pa plakala zbog farbe za kosu! (VIDEO)

Au!

Takmičari Elite 9 danas biraju najzlonamerniju osobu u Beloj kući, a reč je dobila Tanja Stijelja Boginja.

- Ja ću navesti ljudi koji su meni naneli zlo. Prvo je Bora Santana koji me vređao. Druga osoba je Sandra. Treća osoba je Dušica koja je navlačila Miljanu da mi uništava stvari - rekla je Boginja.

- Svi parovi su zlonamerni. Anita kad pozdravlja Relju, Luka gleda Maju, Aneli Luku...Aneli je na prvom mestu. Kad je ispričala da je Asmin hteo da ih ubije ona je otišla u krevet da plače. Jovana joj je govorila da će sve biti u redu, onda je ustala i rekla da nema farbu za kosu - rekao je Dačo.

- To je bilo dan pre - rekla je Aneli.

- Divna ću te izj*ebem - ubacio se Asmin.

- Ti si najzlonamernija osoba koja je ušla ovde. Drugo mesto je Anđelo. Rekao je da ja komentarisanjem navlačim na fizički kontakt. Treće mesto je Terza. Osobe koje su ti spletkarile su Anita. Ja se u vašu vezu nikad ne mešam jer je meni Sofija prijatelj. Milan Milošević je rekao da je dala Milanu. Ne želim Sofija da mi se obraćaš - rekao je Dačo.

- Asmin je broj jedan, lagao me i nanosio mi zlo. Broj dva je Milena iz odnosa sa Anđelom i broj tri je Ivan - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić