Zli jezici samo neka laju: Viktor svima zapušio usta i stao uz Minu Vrbaški! (VIDEO)

Neočekivano!
Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za najnepoštenije takmičare ''Elite 9''.
- Na prvom mestu nalazi se Mina Vrbaški - saopštio je Milan.
- Ja nisam Minu naveo jer ne želim da produbljujem temu, ali ona je nepoštena prema Viktoru i šta dalje da pričam? Ona je sa svojom ćutnjom rekla sve, loše je uticala i na našu vezu jer smo se više puta svađali zbog nje - rekao je Luka.
- Loše utiče na mene kad ode do toaleta i kad mi nedostaje toliko, izgleda da svojom pojavom što se ne meša ni u šta onda loše utiče - rekao je Viktor.
- Ja sam odmah prokomentarisala da je to sigurno Anitina armija, ali ja uvek iznesem istinu i poremetim nečiji odnos. Drago mi je da sam ih opet zbližila, tako da ću ponosno nositi ovu titulu - rekla je Mina.
Autor: N.Panić