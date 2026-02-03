AKTUELNO

Zadruga

Zli jezici samo neka laju: Viktor svima zapušio usta i stao uz Minu Vrbaški! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za najnepoštenije takmičare ''Elite 9''.

- Na prvom mestu nalazi se Mina Vrbaški - saopštio je Milan.

pročitajte još

Bez šminke liči na Vendi, ali sutra će dobiti nadimak: Alibaba besan kao ris na Maju, sprema joj pakao! (VIDEO)

- Ja nisam Minu naveo jer ne želim da produbljujem temu, ali ona je nepoštena prema Viktoru i šta dalje da pričam? Ona je sa svojom ćutnjom rekla sve, loše je uticala i na našu vezu jer smo se više puta svađali zbog nje - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Loše utiče na mene kad ode do toaleta i kad mi nedostaje toliko, izgleda da svojom pojavom što se ne meša ni u šta onda loše utiče - rekao je Viktor.

pročitajte još

SLADI SE KADA JE NEKOM LOŠE: Anđelo duboho udahnuo, pa krenuo sa verbalnim rešetanjem Ivana Marinkovića! Smatra da je zasluženo na vicešampionskom mes

- Ja sam odmah prokomentarisala da je to sigurno Anitina armija, ali ja uvek iznesem istinu i poremetim nečiji odnos. Drago mi je da sam ih opet zbližila, tako da ću ponosno nositi ovu titulu - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Glumiš Luksu prijatelja, pa završiš sa Sarom: Miki Dudić žestoko prekorio Boru, on jednim potezom svima zapušio usta! (VIDEO)

Zadruga

Terzu će ovo baš zaboleti: Mina priznala da joj se sviđa Viktor i svima zapušila usta, Dača je raskrinkao! (VIDEO)

Zadruga

PREOKRET: Aneli uputila javno IZVINJENJE Baji Vujoviću, Anđela ubeđena da im broje samo greške, Karić joj zapušio usta! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da sakrije ljubomoru: Kačavenda sikće na sav glas, Anđelo je provalio i zapušio joj usta! (VIDEO)

Zadruga

Haos u najavi: Alibaba ne prestaje da provocira Minu Vrbaški, ona spremna da polupa celu kuću i napravi nezapamćeni skandal! (VIDEO)

Zadruga

Razbucala lažno prijateljstvo očas posla: Mina Vrbaški razvezala jezik i unakazila Aneli i Maju! (VIDEO)