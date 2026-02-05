Preokret: Đukić priznao da li mu fali Maja, ona ostala bez komentara! (VIDEO)

Ko bi rekao?

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Boru Santanu.

- Zašto toliko mrziš Hanu, pa moraš da je provociraš? - glasilo je pitanje.

- Ja ne mrzim nikoga, neću je više dirati i vređati. Mene je ona prva povredila još od nominacija - rekao je Bora.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Fali li ti odnos s Majom? - glasilo je pitanje.

- Rekao sam da mi je krivo, fali mi naša sprdnja i druženje - rekao je Filip.

- Nemam komentar - dodala je Maja.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Bravo Luka, konačno si danas na radiju pokazao kako se brani devojka i veza - glasilo je pitanje.

- Mislim da treba da se brani voljena osoba jer kad si u vezi i ako izađeš zauzet, jedino će ti ta osoba biti bitna - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić