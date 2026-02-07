AKTUELNO

Zadruga

JAVNO OBRAĆANJE TAKIJU MARINKOVIĆU: Asmin rešio da traži OPROŠTAJ od Majinog oca, pa priznao da je zbog Marinkovićeve OSEDEO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici Elite danas biraju osobu koja je najzanimljivija. Prva je reč kako bi iskazala svoj stav.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo je osoba sa kojom se ja smejem, stalno. Prezabavan je na žurkama, kad se druži sa Aneli. Na drugom mestu je Aneli, ona i naš drugar mačak Janjuš. Asmin je takođe tu. Na trećem mestu je Bora - rekla je Maja.

- Pre svega moram da se izvinim Maji i njenoj porodici. Takođe, želim da se izvinim i psu Leu. Nikada te više neću vređati - kazao je Asmin, pa dodao:

- E, sad...šta znači zabavan. Maja je na prvom mestu. Zbog njega sa dobio kamenac, kamen u bubregu i osedeo sam. Na drugom mestu je Ivan. Bora i Janjuš dele treće mesto - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

