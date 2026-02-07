JAVNO OBRAĆANJE TAKIJU MARINKOVIĆU: Asmin rešio da traži OPROŠTAJ od Majinog oca, pa priznao da je zbog Marinkovićeve OSEDEO! (VIDEO)

Šok!
Učesnici Elite danas biraju osobu koja je najzanimljivija. Prva je reč kako bi iskazala svoj stav.
- Anđelo je osoba sa kojom se ja smejem, stalno. Prezabavan je na žurkama, kad se druži sa Aneli. Na drugom mestu je Aneli, ona i naš drugar mačak Janjuš. Asmin je takođe tu. Na trećem mestu je Bora - rekla je Maja.
- Pre svega moram da se izvinim Maji i njenoj porodici. Takođe, želim da se izvinim i psu Leu. Nikada te više neću vređati - kazao je Asmin, pa dodao:
- E, sad...šta znači zabavan. Maja je na prvom mestu. Zbog njega sa dobio kamenac, kamen u bubregu i osedeo sam. Na drugom mestu je Ivan. Bora i Janjuš dele treće mesto - kazao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.