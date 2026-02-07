Žestok početak ankete: Ivan razvezao jezik i nikad jače udario na Aneli i Anđela! (VIDEO)

Žestoko!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući.

- Na prvom je mestu je Ivan Marinković, on zna da ga uvali. Ja sam video na svojim primerima kako zna da bude bezobrazan. Na drugo mesto ću da stavim osobu koja jako bezobrazna može da bude, a to je Dača. On je bezobrazan prema ljudima i koji su bili jako dobri prema njemu. On ne krije da hoće da bude gde je prva tema i po cenu svega će da izvlači iz njih. Na treće mesto ću da stavim Boginju koja je bezobrazna kad joj nešto ne ide po volji. Ona nije vaspitana, nije kulturna i mislim da je jedna od najbezobraznijih. Ona ima najveći problem kad neko iznosi mišljenje o njoj i odmah misli da je neko napada. Kad je ona nesrećna i kad nije po njenom mislim da je jedna od najbezobraznijih - govorio je Bora.

- Svako ko nema obraza on je i bezobrazan. To je bila Teodora godinama u nazad, bez časti, bez poštenja i to naravno prema svom partneru. Anđelo Ranković koji bez časti, sramote i vaspitanja koji je mogao da uđe u stan bivše devojke i da pred njenim detetom radi stvari koje smo čuli. Bezobrazan je zato što svojata svoju porodicu, a ne poštuje je svojim ponašanjem. Bezobrazan je bio i Asmin zajedno sa Aneli kad su iznosili sve prljave stvari i jedno drugo optuživali za najgore stvari. Moje osobe su Anđelo, Teodora i Aneli - govorio je Ivan Marinković.

- Na prvom mest je Uroš Stanić, on je mene maltretirao godinu i po dana. Njegov cilj i jedno šta ovde radi je da navede ljude na diskvalifikaciju. Na drugom mestu je Teodora i bezobrazna je kad pomisli da bilo ko može da bude ljubomoran na njenu vezu. Aneli je bila bezobrazna kad je rekla da je Asmin želeo da ubije nju i Noru - pričala je Sofija Janićijević.

Autor: A. Nikolić