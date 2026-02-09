Zakopali ratne sekire: Jakšićka spustila loptu sa Luksom, nije očekivao ovo da čuje od nje! (VIDEO)

Šok!

U toku je podela budžeta Aleksandre Jakšić. Sara Stojanović dobila je mali budžet.

- Trudila sam se da ti pomognem, da moraš da budeš na nekom nivou, ali nisi me slušala. Naljutila sam se na tebe zbog nekih stvari. Paziću te do kraja, neke stvari moraš u glavi da prebaciš. Super si mi, nemam ništa specijalno, a najviše ti zameram jer ti se u danu svide četiri momka - govorila je Jakšićka.

- Ja sam se sad razočarala jer sam dobila mali budžet - rekla je Sara.

Sandra Todić i Jovana Cvijanović dobile su mali budžet.

- Simpatična si, unikatna i imaš specifičnu boju glasa i ponašanje. Ti si ludilo utorkom i unikatna si. Ja se od tebe sklanjam posle žurke i ne volim da budem u komunikaciji sa tobom. Dobar si drug, tu si svima da učiniš i nikad nikome ništa ne nabijaš na nos - govorila ja Jakšićka.

- Jovana, ti si mi beskrajno simpatična. Mi se ne družimo, ali će biti prilike da se upoznamo - rekla je Jakšička.

- Sale, rekao si šta misliš o meni na budžet, imali smo dobre i loše trenutke. Mi iako se ne volimo funkcionišemo. Gotivili smo se u jednom trenutku. Ja se ne mirim sa ljudima koji mi naprave takve situacije. Imala sam jednu nezgodnu situaciju, moj drug je bio nominovan i zamolila sam od srca nešto da mi uradiš. Ne mogu da oprostim i da pređem, ali smo spustili loptu. Ne vidim zbog čega bismo se svađali - govorila je ona.

Autor: A. Nikolić