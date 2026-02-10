Pakao se tek sprema: Kačavenda i Aneli najavile još bezobraznije verzije sebe! (VIDEO)

Žestoko!

Prethodnih dana čitaoci portala Pink.rs glasali su za najbezobrazniju osobu osobu Elite 9, a sada je voditelj Milan Milošević saopštio rezultate glasanja.

3. mesto je Asmin Durdžić

- Jeste. Kad prebaci i krene da vređa i ponižava. On ima to pokajanje, ali posle može isto da ti kaže. Ja ne volim morbidne psovke, ne idem na decu i porodicu. Svako ko to koristi za mene je morbidan. Zna da kaže izvini - rekla je Maja.

- Ja jesam. Možda sam bezobrazan jer iskoristim neke informacije, možda sam s*ksualno - rekao je Asmin.

- Postoji mogućnost da su moji glasali, ali je najviše prema meni - rekla je Aneli.

2. mesto je Milena Kačavenda

- Od početka ove godine smatram da su dosta realni gledaoci i ona jeste bezobrazna. Bezobrazna je u odnosu sa mnom, bezobrazna je i sama prema sebi. Za mene je ovo njeno najlošije izdanje - rekao je Janjuš.

- Očekivano, i tek ću biti bezobrazna. Zabole me p*ka - rekla je Milena.

1. mesto je Aneli Ahmić

- Naravno da jeste, hvala šmekerima! Obrni okreni prvenstveno je ispala prema sebi, pa prema ocu njenog deteta - rekao je Ivan.

- Zaslužila sam da budem na ovoj anketi, jer prema ovim ljudima drugačiji ne treba biti. Biću još bezobraznija - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić