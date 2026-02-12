Đukić se vraća u igru?! Filipu se vratila amnezija, Aneli progovorila o njihovom prisnom đuskanju, Dača ih raskrinkao: Da je Janjuš nije pozvao... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje Aneli Ahmić.

- Kada si pevala "dok ljuljaju se kreveti ti da bu di bu da, sve ću ti oprostiti ti da bu di bu da", stajala si ispred Filipa i pevala mu gledala ga tačno u oči, opa, to maco - glasila je konstatacija.

- Nemam pojma, moguće. Ne sećam se uopšte. Gledaćemo sutra klipove, možda nas prisete. Ja sam sinoć bila jako vesela, bilo mi je prijatno veče, plesala sam i igrala, pevala. S nekim sam, kao sinoć, malo prisnija - rekla je Aneli.

- Ne sećam se. Nikakva konotacija na tu na koju se misli, nema ništa između nas - rekao je Đukić.

- Ja sam sve već ispričao, u trenutku kada je Maja otišla sa Asminom na binu, krenula je da flertuje sa ovim koji nije znao gde se nalazi. Opet je Aneli uradila istu stvar kao i Filip, da Janjuš nije pozvao Aneli, drugačije bi se to završilo, pa su se posle pokačili Janjuš i Aneli, on joj je rekao: "idi tamo gde si bila" - rekao je Dača.

- Ja stvarno nisam to registrovala, meni to nije fokus, ne intresuje me. Jovana i Dača su mi prišli, mene to ne zanima, jer da me zanima ne bih sekla sa odgovorima. Moja reakcija tu ne postoji. Ja se svega sećam i iza svega stojim - rekla je Maja.

- Ja sam odmah prišao Maji, Maja je sve videla, samo sada neće da kaže. Ovo je izgleda borba za Filipa, čim jedna izađe iz komfor zone, to je Maja koja je igrala sa Asminom - rekao je Virijević.

- Sve se dešava oko Filipa i Asmina, to je tema između njih dve. Te priče: "ne sećamo se", nema toga. Filip jeste bio kasnije prekinut, delimično sam sigurna da se ne seća. Ovo što Aneli i Maja gledaju, tačno se zna, kada je Maja prišla Asminu, Aneli je to videla u ogledalu, otišla je do Filipa, tu je krenula žurka sa Filipom. Ovo je surovi rat za Filipa Đukića, Janjuš i Anđelo su odstupnica - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić