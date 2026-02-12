Evo koliko često Kačavenda priča o Anđelu i njegovim vrelim slikama koje joj je slao (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Milenu Kačavendu:

- Da li je moguće da su ti se toliko svidele Anđelove slike, kada po ceo dan pričaš o njegovoj alatki?

-Taj gledalac je krenuo da pije kada sam ja prestala, a da mi se alatka svidela, ja bih sela u avion i došla - rekla je Kačavedna.

- Samo neka ona priča, kome je pokazivala, i šta bi radila sa njim, meni super - govorio je Anđelo.

- Nemoj ti meni, pričaj kako si devojci koju voliš pozajmio pare da vrati bratovljeve dugove kockarske - rekla je Milena.

- Po čemu je Dragana bolja od tebe? - pročitao je Milan pitanje za Sandru Todić:

- Niko nije bolji od mene - rekla je Sandra.

- Naravno da nije bolje, ja sam normalna, ona se napija ja uživam sa svojom devojkom i ne može nam niko ništa. - rekal je Dragana.

- Ona je vređala moju devojku a mi se branimo do nje -dodala je Matora.

- Anastasija zašto se dužiš sa Urošem i gledaš ga kao pretnju - glasio je Pitanje.

- Ne gledam ga, on je takav, ja sam prijvatila - rekla je Anastasija.

- Tvoja devojka je rekla da si biseksualac, tvoja devojka je rekla da bi me opalio

- Zvalila si Bori i Anastasiji Uroša, Aneli Asmina,da bi zadržala sebi Anđela - glasilo je pitanje za Jakšićku:

- Bora i ja smo se gotivili u početku,a Aneli i ASmin moraju da spuste loptu zbog deteta, a najbokhi su bili kada su u izolaciji - rekla je Jakšićka.

- Zašto sve što uradiš se ne sviđa Mini? - glasilo ej pitanje za Viktora.

- Ne znam, smetaju joj moje šale, ali dobro - rekao je Viktor,

- To su neke sitnice, ceo dan mi ništa nije odovaralo, bila sam u PMS-u, ali sada je lakše, to su sve male stvari koje se nakupe, ali verujem da ćemo to srediiti - rekla je Mina.

- Teodora da li je realno da si se vratila Bebice koji te štipa ? - upitao je Milan.

- To nije maltretiranje, ne treba da dolazi do toga. on se zaklelo da neće doći više do toga - rekla je Teodora.

- Ne treba da dođe do toga, ja se ne opravdavam, moramo da se sredimo - rekao je Bebica.

- Anastasija da li si ti bisekulaka ili si samo obično zlo? - glasilo je pitanje.

- To nema veze - rekao jje Bora.

- Ona nije bi, ona je gej, a Bora joj je paravan,.

Autor: N.B.