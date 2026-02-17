AKTUELNO

Nemaš stav, ćutiš p*derčini: Aniti pukao film i nikad brutalnije zaurlala na Luku, trese se garderober od haosa! (VIDEO)

Neočekivano!

Anita Stanojlović doživela je nervni slom zbog Luke Vujovića koji je ućutkao pred svim takmičarima, te je sad krenula da urla na svog dečka iz sveg glasa.

- Ja sam nervozna, svađam se celu noć - rekla je Anita.

- Noćas nisi imala ništa - rekao je Luka.

- Sram te bilo, ti se zbog mene ne svađaš već ćutiš p*derčini. Ti ustaješ pred svima i kažeš da odem iz kreveta, sram te bilo. Ovo sve ti se dešava jer nemaš stav i ćutiš sve - rekla je Anita.

- Ti se raspravljaš za stolom dok meni nije dobro. Lepo ti kažem da ćutiš dok se svađam - rekao je Luka.

- Ti na mene vičeš pred svima, sram te bilo da mi tako govoriš - rekla je Anita.

- Zato što si ti rekla da nećeš da trpiš neke stvari. Šta to znači? - upitao je Luka.

- Da neću ćutati. Ja ti ništa nisam loše rekla, sram te bilo - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

