Zamalo zaplakao! Anđela ponovo stigle emocije na pomen mame, Ivan skočio: Ne znam kakav je produkt majke kada uzima palice i razbija po stanu kada je dete tu (VIDEO)

Šok za šokom!

Sledeće pitanje, Milan Milošević voditelj emisije "Pitanja gledalaca", pročitao je Anđelu Rankoviću.

- Anđeloti, da li si svestan koliko si ti psihički jak i smiren, kada pored svih prozivki na račun odnosa tebe i tvoje majke, ti braniš majku. Ti si ponos svoje majke za razliku od drugih - glasila je konstatacija.

- Hvala na konstataciji i mojoj majci što je najdivnija majka na svetu. Nadam se da sam tokom svog života pokazivao i dokazivao koliko je volim. Sve što sam radio radim zbog sebe i zbog nje...Olako shvataju koliko pričaju o njoj, vređaju je, a boli me to sve. Ovde ne mogu da istrpe jednu prozivku i pričaju: "nemojte porodice i decu" i ne daju na svoju decu, a kada se vređa majka koja je isto svetinja, nema onda veze. Tako da prećutim i iskuliram se, mnogo sam drugačije reagovao u "Zadruzi 1" - rekao je Anđelo.

- Slažem se sa Anđelom, bilo bi logično da ako nisu devijantni da majka voli svoje dete i da sin voli svoju majku. Iskrena da budem, neki nemaju decu i imaju majke pa je prirodno da imaju takve reakcije. Ja sam izvedena, pa vraćena. Ne znam samo kako suze ne puste ponekad, ja nisam nikada razmišljala...Ne znam kako se ne pita kada su mi deca pederi i kako će Anđelo da ih izj*be - rekla je Kačavenda.

- Svi smo produkti svojih roditelja, slažem se sa Milenom, kakav je produkt pokazao je, pokazao je foliražom u rijalitiju. Kada uđemo ovde, svesni smo da će nam pominjati dece i majke, odlučio je da mu se majka ne oglašava, ali mu se zato meša u veze i izboru devojaka. Koliko sam čuo od Anite, super je vaspitala ovog dečka, ne znam kakav je produkt, ako ona kaže za ovu devojku da je ku*vetina, ne znam kakav je produkt kada uzima palice i razbija po stanu kada je dete tu - rekao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Kada bi te Luka sada odjavio za se*s, da li bi se vratila Fićzu - glasilo je pitanje.

- Luka i ja imamo emocije i u emotivnoj smo vezi, ne služim mu samo za se*s. Naši prethodni odnosu su drugačiji od ovoga, bilo je varanja i svega, ali ne bih otišla ni kod jednog muškarca - rekla je Anita.

- Ne bi, jer ako bi je Luka odjavio, ne bi mogao da je odjavi. Luki nema izlaza iz ovog odnosa sve dok se ne dogodi da se ona zaljubi u nekog drugog, odnosno da joj pažnju privuče neki drugi muškarac - rekao je Anđelo.

- Slažem se, ja uživam, sa mladom devojkom sam i atraktivnom. Bolje da me kroz život prati Anita i neko poput Anite. Anita je iskrena devojka, Anita je jako vredna, jeste posesivna, devojka koja nema samopouzdanje, nema samokontrolu, ide sebi na štetu pre nego razmisli za dobrobit sebe i svoje porodice - rekao je Vujović.

Autor: Nikola Žugić