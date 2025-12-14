Comara, dobro protrljaj uši! Ivan pregazio preko prijateljstva s Milicom i javno podržao Terzu i Sofiju: Vidim emocije (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Hani Duvnjak, kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

- Ti si Sofija jedina koja zna 98 odsto onoga što sam ja prolazila sve ovo vreme. Po meni, ti si najveća podrška meni i Neriju i često me podsećaš na to koliku mi podršku imamo, jer ja to često zaboravljam, znaš da nisam iz ovog sveta. Iskrena si, prelepa, sve ono najlepše što može da se kaže za nekoga, ja bih rekla za tebe...Što se tiče Terze, prema Neriju si bio divan, drag si mi ovako, nismo mi nešto pričali. Nadam se da ćemo se družiti, sve najbolje imam o tebi. Meni ništa nisi nažao uradio, Nerio je dobar sa tobom, super si prema njemu. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekla je Hana.

- Ja ću početi od Terze. Mene je sreo kada je prvi put ulazio sreo me je u tržnom centru, mislim da sam ti tada bio talija. Drago mi je da ga vidim ovde, iznenadio sam se malo što šalju njega, jer znam da je sa većinom dobar. Susretao sam se i družio sam se sa ljudima koji su sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine, a ti si mešavina toga. Moram da ti kažem da nisam pogrešio, imaš taj neki južnjački vajb, koji pokazuje da ste domaćini i da radite sve srcem. Dobar si dečko, namazan si, nisi nimalo glup, mene nikada nisi uvredio, družimo se ovde, poštuješ mnoge stvari. Sofija, dobar si lik, i trebala si tako da reaguješ, Milica je bila trudna. Nisam verovao da voliš Terzu, meni je čudno da se vi niste videli u spoljnom svetu. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Bora Santana.

- Ja sam u početku podržao vezu Terze i Sofije, posle sam bio skeptičan. Ta veza je započeta utrkom koji muškarac će naći bolju ribu, što je ove godine dokazano sa Minom. Moram da priznam da sam video emociju kod Sofije, ne verujem da je Sofija ušla sa glupim i trulim planom! Ako postoji emocija sa njene strane prema Terzi, a sada vidimo da postoji, čemu onda proveravanje i rađenje nekih stvari sa Anđelom i Milanom?! Mislim da im je odnos mnogo konkretniji, samo iz razloga što je sve ono iza njih i taj kompletan teret koji su nosili je iza njih. Sve je to sada prošlo i zato hoću da verujem da ovde postoji emocija, vidim emociju. Odnos oca i deteta nema nikakve veze sa odnosom oca i njegove nove devojke. Sofija i ja, za sada, imamo korektan odnos, prošle godine nismo imali. Da, u pravu si, možda i jeste zbog Aleksandre, ali ja sam zauvek Comarin drug. Kada smo Milica i ja pričali, nismo pominjali Terzu, više smo tebe, ona će zauvek imati animozitet prema tebi, što je normalno - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić