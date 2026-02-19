AKTUELNO

Zadruga

Čeka je novi pakao: Bebica šokiran Teodorinim odgovorom na pitanje za skidanje Đukića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poludeo!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Teodoru Delić.

- Je l' ti bilo lepo dok si skidala ustima odeću s Filipa? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Zaskočila Janjuša, pa priznala šta bi radila na njemu: Maja se ne zaustavlja, rešila da Alibabu totalno razludi (VIDEO)

- Nisam imala nikakva osećanja, nit mi je bilo lepo, nit ružno. Totalno sam ravna linija - rekla je Teodora.

- Meni je bilo odvratno, Teodora je tako trebala da odgovori - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Strašno šta ti pričaš - rekao je Alibaba.

- Idi bacaj jastuke - rekla je Teodora.

pročitajte još

Asmin Durdžić pao na testu: Maja Marinković mu skapirala taktiku, pa obrnula igricu! (VIDEO)

- To je povredilo izgleda - rekao je Bebica.

- Zamisli ti bolest da uzimaš tuđe poklone i bacaš u kantu - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo nije normalno da ona kaže da je ravna linija. Mislim da svi delimo isto mišljenje o njenom ponašanju s Đukićem i koliko je sada srećna - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ispao sam kolatelarna šteta: Janjuš više ne želi da čuje za Maju i Alibabu, besan kao ris! (VIDEO)

Zadruga

Takmičarima Elite se ne piše dobro: Marko Stefanović najavio pakao, od sutra više ništa neće biti isto! (VIDEO)

Zadruga

BRITKA SABLJA: Ivan šokiran Teodorinim ponašanjem, istakao da je pitanje trenutka kad će ozvaničiti vezu sa Bebicom! (VIDEO)

Zadruga

Baciš me u vatru, pa se izvučeš kao zmija: Dači pukao film i iz petnih žila zaurlao na Alibabu i Maju, više mu je muka od njihovih spletki! (VIDEO)

Zadruga

Malo se priča o tome što... Terza kipti od besa na sav glas zbog Miličine zabrane da on viđa Barbaru! (VIDEO)

Zadruga

Trebalo je uši da operišeš, a ne majmunsku facu: Alibaba doživeo pomračenje i brutalnom vređalicom uništio Vanju Prodanović! (VIDEO)