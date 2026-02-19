Čeka je novi pakao: Bebica šokiran Teodorinim odgovorom na pitanje za skidanje Đukića! (VIDEO)

Poludeo!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Teodoru Delić.
- Je l' ti bilo lepo dok si skidala ustima odeću s Filipa? - glasilo je pitanje.
- Nisam imala nikakva osećanja, nit mi je bilo lepo, nit ružno. Totalno sam ravna linija - rekla je Teodora.
- Meni je bilo odvratno, Teodora je tako trebala da odgovori - rekao je Bebica.
- Strašno šta ti pričaš - rekao je Alibaba.
- Idi bacaj jastuke - rekla je Teodora.
- To je povredilo izgleda - rekao je Bebica.
- Zamisli ti bolest da uzimaš tuđe poklone i bacaš u kantu - rekla je Teodora.
- Ovo nije normalno da ona kaže da je ravna linija. Mislim da svi delimo isto mišljenje o njenom ponašanju s Đukićem i koliko je sada srećna - rekao je Terza.
Autor: N.Panić