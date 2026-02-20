UBIJAŠ JOJ PSIHU: Dragana zarežala na Viktora zbog Mine, učesnici MAHOM tvrde da joj je u potpunosti srozao samopouzdanje! (VIDEO)

Šok!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju svađu Mine Vrbaški i Viktora Gagića zbog Aneli Ahmić.

- Što se tiče naše rasprave u kazinu, kad je meni Mina rekla da joj ne smeta ono za Majino du*e i Aneli, ja sam shvatio da joj to ne smeta. Rekao sam joj da kad me bude testirala, ja neću preterano razmišljati - kazao je Vikor.

- Rekla sam Viktoru da zove Aneli tokom žurke, poenta je bila da Viktor nije trebalo da kaže da bi želeo sa bilo kojom učesnicom ovde da bude vezan, a da to nisam ja. Pritom, ja sam napravila pre toga haos jer je trebalo sa Terzom da budem vezana - kazala je Mina.

- Mina, prvo, trebalo je da naduvaš ovu smećarku Aneli jer ti se međa u vezu, isto kao što si mogla da Viktoru staviš do znanja da se ne ponaša kako treba. On ima devetnaest godina, njemu sve imponuje, kada su tu žene oko njega - rekao je Ivan.

- Mina je rekla nekoliko puta šta joj smeta, ali on to nije shvatio. Ne mislim da njega zanima neka devojka ovde, osim nje - rekao je Murat.

- Nisam rekla da ga neka devojka zanima, ali ne želim da se ponaša tako i da daje povod da neko nešto kaže kada je reč o njegovom ponašanju - rekla je Mina.

- Mina nema nekog žara u očima, ne deluje mi sada srećno. Stalno je pognute glave, očigledno je da joj nešto ne odgovara. Mislim da je dao pristup i dao povod da se ovako priča o njihovom odnosu - kazala je Matora.

- Ubio joj je psihu - rekla je Dragana.

- Ja? upitao je Viktor.

- Da, jesi. Jesi, ti - rekle je Dragana.

- On je dozvolio da Mina bude uplakana i utučena, Viktor je odgovoran za sve to - kazala je Matora.

- Meni fali pažnja i ja želim pažnju Fali mi to da se ne odvaja od mene - rekla je Mina.

- Kad sedne pored njega, a on je ne zagrli, to joj smeta. Smeta joj to kad jkoj ne skuva kafu. Aneli je rekla da Viktora boli ku*ac za Minu, a on se na to nasmejao. Ova zmijurina Aneli je napravila problem - kazao je Dača.

- Ne mogu da kažem da Viktora ne zanima Aneli, ali verujem da je Mina u očaju jer se ugojila - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.