Ivan Marinković je tokom današnjih nominacija napravio detaljnu psiho analizu Anđela Rankovića.

- Postoji još jedna osoba koja je vrlo slična Bebici, izgubila kompas, ali ta osoba je ovde. Tako da ću nominovati Anđela Rankovića. To je osoba za koju smatram da je... Najveće iznenađenje je kad je bilo to da se priča nešto o svom detinjstvu, svi smo oduševljeni bili, ja sam jedva čekao da pričam, jer mi je detinjstvo bilo ispunjeno, a kad je Anđelo došao na red on je ispričao nešto, da jebi u Južnoafričkoj republici, da je išao u obdanište, ništa nije ispričao šta je radio sa ocem i majkom, pričao je o fudbalu, možda o Zvezdi iz Malog mokrog luga, očigledno nije imao detinjstvo, već je bio pod maminom suknjom, svako voli svoje roditelje, juče je zaplakao za majkom. Kapiram da ima privrženost, ali ne dobija tu emociju od majke, jer ako je ona mogla da izgovori to za Anitu, da je uvredi, što znači da ima animozitete prema njegovim devojkama - naveo je Ivan.

- Je l' to znači da je i Lukina majka takva - pitala je Aneli.

- Ne, Lukina majka je samo za tebe to pričala, a tu ženu njegovu je volela. Anita i Anđelo su imali idealan odnos, a on je već tad nagoveštavao da neće moći da živi s njom. Ti si meni rekla da Grofica ne voli Luku, da ste bili dobri napolju - rekao je Marinković.

- Ona je mene hvalila za javnost, a za mene je imala drugu priču - rekla je Aneli.

- On ima 33 godine, jedinu vezu je imao sa Teodorom Džehverović, znači da ima problematiku, i sa Teodorom je krio vezu, vrlo mu je komplikovana i zatucana ličnost - rekao je Ivan.

