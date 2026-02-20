AKTUELNO

Prihvatio bih zadatak: Luka polako počeo da se otpušta s Anitinog lanca, pa priznao da je zbog njene histerije izgubio novac! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Dača Virijević i Teodora Delić ćaskaju o Aniti Stanojlović koja je zabrani Luki Vujoviću da prihvati zadatak Velikog šefa.

- Sami smo dali za pravo da nas komentarišu. Ja razumem Anitinu reakciju, a moje mišljenje je i dalje da sam pogrešio što nisam prihvatio zadatak, ali bi ih skinuo prvog dana. Pokazao sam da mi je preča Anita nego novac, a mogu da demantujem da sam ja ikoga gledao tužno, a pogotovo ne na Aneli. Fokusirao sam se na Anitu kako reaguje, jeste neočekivano došlo pismo i ja razumem nju u pojedinim situacijama. Ona treba da ima samopouzdanje i ako sam ja spreman da se vratim u odnos s Aneli, onda ona treba da bude najsrećnija žena na svetu jer bih time pokazao da sam lažan prema njoj. Ona ne podnosi loše ankete, ne podnosi ironiju i sarkazam dok ja drugačije pričam i komentarišem - rekao je Luka.

Čovek je ružan iznutra i pogan: Ena reagovala na Mikijevo ponovno obesmišljavanje njene ljubavi s Pejom, pa se obratila Asminu

- Kako komentarišeš što kaže Teodora da je ova igrica super da se pokaže ko je najbolesniji? - upitao je Milan.

- Teodora je u pravu jer niko nikad ne bi mogao posle igrice da kaže da mene zanima Aneli i da je volim. Ja sam razmišljao o novcu i bolje mi je da izgubim ja 10.000 evra nego da ona bude tužna. Ja pokušavam Aniti da objasnim neke stvari, mislim da treba da me sluša bar kad je reč o crnom stolu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poenta mog obraćanja je da dokažem Bebici i Teodori da je problem što je Luka hteo da prihvati zadatak i zato je Anita napravila toliki haos. Ona jeste poludela zbog lisica, ali je dodatno poludela kad je ona videla da Luka želi da bude vezan lisicama, te je i slao ljude kod nje. U svemu tome je ona stalno spominjala Anđela, ne znam kakve dečko ima veze u tom trenutku sa lisicama - rekao je Dača.

SADA JE SVE JASNO: Anita besni jer se Anđelo i Aneli drže zajedno dok se ona muči sa Lukom (VIDEO)

- Ja bih pristao na zadatak da je ona dopustila i da nije imala takvu reakciju. Ja sam njoj rekao da ona ne sme da vređa produkciju i tako dalje - rekao je Luka.

- Istina je da je prolazio i pogledao tačno u Aneli tužnim očima - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

