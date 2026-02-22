Ne pljuje se u bunar iz kog si pila vodu: E, ovo je nominacija! Terza sasuo Maji i Asminu sve u lice, iako su u dobrim odnosima (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Borislavu Terziću Terzi, kako bi izneo svoj sud o Asminu Durdžiću i Maji Marinković.

- Niko Maji nije rekao da je blam ove sezone zbog onoga što radi, bolje evo ja da ti kažem, pričali smo o tome u pušionici. Zbog svega što si uradila u ovoj sezoni, od Boginje, Dače i ovo ostalo. Pravila si sr*nja, to te je kroz rijaliti uzdiglo i spustilo, postala si prepoznatljiva. Izgradila si svoje ime ovde, izgledaš atraktivno i sve, to sebi ne smeš da dozvoliš u tri života. Da ti dozvoliš sebi da tako izgledaš, da pričaš da si zvezda, pa se tučeš na televiziji. Užasno, to je za svaku osudu! Nije mi drago što je došlo do toga, ali ono vaše druženje što sam ti rekao i provociranje, ja se nisam našao uvređenim, ali sam znao da peckate neke da ste najbolje drugarice, Mercedez i Budva, ispadale ste smešne. Sebe si negde u ovoj sezoni srozala tim ponašanjem, ti vrlo dobro zapažaš situacije i što si objektivna, volim što ne ližeš du*e drugim ljudima i što kažeš ono što misliš. Katastrofalno ti je ponašanje, pogotovo što Asminu izgovaraš one reči, da mu kažeš da je otac monstrum i da si ga branila kada si bila u svađi sa njim, pa se družiš sa Urošem, a znaš šta ti je sve izgovarao. Ne pljuje se u bunar iz kog si pila vodu! Potrebna si u rijalitiju, prošle godine su te svi dozivali, a sama tvoja pojava na televiziji za rijaliti je jako dobra. Nemaš iskrene prijatelje, verujem da kalkulišeš u odnosu sa Anđelom, to je po meni dosta blago. Tvoj odnos s Kačavendom je na klimavim nogama, a tvoj i Janjušev odnos je zanimljiv, žele da vas vide, vaše druženje i zezanje, to druženje. Nemaš emociju prema Asminu, ali ti je mnogo drag i nešto postoji. Sada šta?! Nemam pojma! Drago mi je što gotiviš Sofiju i što si dobra sa njom, ti si jedina koja je podržala naš odnos, bila si uz nju, ove sezone ste jako bliske - rekao je Terza, a onda se osvrnuo na Asmina:

- Što se tiče Asmina, jedina situacija je Norin rođendan ove nedelje...Iskreno, to me je negde ganulo, zato što imam i ja problem, ne viđam svoje dete. Kada su dve torte stigle, ona sama, ti ovde s troje ljudi, nisam video u tebi sreću, da si bio tužan ili sj*ban. Kada sam tebe video, ja sam se pronašao i mnogo se rastužim u tim situacijama. Vama nema popravke što se tiče vašeg odnosa. Ja sam rekao Aneli kako da se ponaša na nominacijama, da ne ispada budala, da se tuče i svađa, da spusti loptu sa Asminom i da ga ne vređa. Sve što ti kažem, zamerim ti sa strane, ne govorim ti neke stvari ovde. Što se tiče tvog i Filipovog odnosa je to sve zbog Maje, čim te ona pogleda osmeh ti izmami. Rekao sam i Maji da ne treba da te napada i da pljuje po tebi, jer se ona družila s tobom, isto tako ni ti ne treba nijednu uvredu da joj uputiš. Pogan si na jeziku kao i ja, ali se brzo pokajemo, isti si tu negde kao i ja. Asmina ostavljam, šaljem Maju - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić