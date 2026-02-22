Uroš svojom nominacijom izazvao HAOS: Sručio surovu istinu Maji i Asminu u lice, oni jedva izdžali (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću, kako bi nominovao Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Sam si me izabrao za neprijatelja i sad trpi pakao. Tri nokta mi je odvalio, sve smo videli u izolaciji, ali neka, meni je drago sve što ti se dešava. &Tvoje ponašanje mi je blamantno i toneš sve više u mulji i blato. Pokazao si da si bipolarna osoba koja danas priča jedno, a sutra drugo. Pokazao si u odnosu sa Aneli da nemaš stav i karakter. Za šest piva prodao si svoju porodicu i obraz. već pet meseci prostipate šlagere, a ne rešavate probleme. Na dan Norinog rođendana Aneli lupa šamare. Ppkušao si da nam vežeš mašnice do mozga, a samo si ih sebi vezao. Nerio i Hana su ti odgovarali kad su blaitili Situ, a sad ih najstrašnije blatiš. Žene gledaš kao trofeje i mislim da si latentni gej. Ja ne želim sa tobom da budem, meni ovakav mulj ne treba. Verujem da te Stanija napolju jako fotošopirala, ali ovde nema fotošopa. Ti si bleda kopija svih rijaliti igrača! - rekao je Uroš, pa se osvrnuo na Maju:

- Maja je samu sebe srozala, reč joj više nema težinu. Ona je poklekla i prosula se onda sa Filipom, a Anitu je nazivala j*bačicom. Ovde je samo verbalan sukob odobren i ne možeš više da demonstriraš silu nad ljudima. Maja je licemerna u odnosima sa Asminom. Srozava ga za stolom, a van stola joj jako prija njegovo druženje. Maja ima korist neku od mene, ali i ja od nje - rekao je Uroš.

- Ne bih da podbaci slučajno od mene jer vidim da je leopard u drugom stanju - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić