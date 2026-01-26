AKTUELNO

Zadruga

Bebica pogodio pravo u centar: Sručio surovu istinu Vanji Živić u lice, Anđelo ponovo pomrsio konce (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Saletu Luksu kako bi prokomentarisao podelu budžeta Vanje Živić.

-Sve što je rekla nema nikakve veze ni sa čim. Gnjurca je udavila! Ja sam rekao da je ku*va i mislim da jeste, ali je obećala da ću biti omiljeni pa ću ispraviti tu grešku - rekao je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je jedan od promašaja u nizu. Došla je i rekla da će da izrešeta kad se vratila, ali ništa novo nije rekla. Bio je čudan budžet za Matoru. Naravno da je izabrala Aneli da nju izvređana, a Asminu kontru dala. Iskoristila je sukob sa Kačavendom što ima Aneli i to je sto posto tačno. Najveće iznenađenje je ono što je rekla Ivanu pošto su ona i Žana u sedmici bile zaklete prijateljice. Joca je u izolaciji rekao da je o svima iz Železnika rekao da je imao da priča sve i svašta ali nije želeo da skuplja poene. On je rekao da je Žana nestala na sedam godina. Vanja je ovde drugu sezonu i ne vidim na osnovu čega bi nju postavio za vođu. Ništa neočekivano od nje. Čekamo samo da vidimo šta će biti sa Odabranim sad. Anđelov budžet je dokaz da sve radi lažno i da je poltron Kačavende - rekao je Bebica.

- On lupa gluposti! On je za hospitalizaciju odavno. Nisam očekivala da će reći išta iole normalno. Nisam trebala da budem dobra sa njim još od početka. Ja se držim svog stava, nikad me nije uvredio - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa Anđelom si flertovala - rekao je Bebica.

- Jesam, pa šta!? Na mene ne može niko da utiče - rekla je Vanja.

- Ko kaže da sam ja imala dobro mišljenje o tebi? - pitala je Kačavenda.

- Ti si pričala - rekao je Anđelo.

- Moje mišljenje je takvo od starta - rekla je Vanja.

- Ja sam očekivala da će mi dati srednji iako sam bila u sukobu sa Kačavendom, nas dve smo bile bliske - rekla je Saška.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nek ti je Bog upomoć! Lepi Mića sručio surovu istinu Teodori u lice, pa ponizio sve utorak devojke: Nema posle kuku majko je*ao me... (VIDEO)

Zadruga

Dokazao da gori od ljubomore: Maja uspostavila jasna pravila ponašanja Asminu, on ponovo pomrsio sve konce (VIDEO)

Zadruga

Ti si se odrekao svoje majke zbog pi*ke : Hana sručila surovu istinu Luki u lice, on ponovo počeo da brani Situ i Groficu (VIDEO)

Zadruga

ŠAMAR REALNOSTI: Bebica pokušao da pronađe opravdanje za Teodorino ponašanje, Anđelo mu sručio gorku istinu u lice! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da svari ovu situaciju: Dačo shvatio da je Asmin pomrsio sve konce, zbog njega izgubio prijateljstvo sa Majom (VIDEO)

Zadruga

Aktivirao vređalicu kao nikad: Dača sasuo Anđelu gorku istinu u lice, pa izrekao šok informaciju za Aneli! (VIDEO)