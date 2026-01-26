Bebica pogodio pravo u centar: Sručio surovu istinu Vanji Živić u lice, Anđelo ponovo pomrsio konce (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Saletu Luksu kako bi prokomentarisao podelu budžeta Vanje Živić.

-Sve što je rekla nema nikakve veze ni sa čim. Gnjurca je udavila! Ja sam rekao da je ku*va i mislim da jeste, ali je obećala da ću biti omiljeni pa ću ispraviti tu grešku - rekao je Sale.

- Ovo je jedan od promašaja u nizu. Došla je i rekla da će da izrešeta kad se vratila, ali ništa novo nije rekla. Bio je čudan budžet za Matoru. Naravno da je izabrala Aneli da nju izvređana, a Asminu kontru dala. Iskoristila je sukob sa Kačavendom što ima Aneli i to je sto posto tačno. Najveće iznenađenje je ono što je rekla Ivanu pošto su ona i Žana u sedmici bile zaklete prijateljice. Joca je u izolaciji rekao da je o svima iz Železnika rekao da je imao da priča sve i svašta ali nije želeo da skuplja poene. On je rekao da je Žana nestala na sedam godina. Vanja je ovde drugu sezonu i ne vidim na osnovu čega bi nju postavio za vođu. Ništa neočekivano od nje. Čekamo samo da vidimo šta će biti sa Odabranim sad. Anđelov budžet je dokaz da sve radi lažno i da je poltron Kačavende - rekao je Bebica.

- On lupa gluposti! On je za hospitalizaciju odavno. Nisam očekivala da će reći išta iole normalno. Nisam trebala da budem dobra sa njim još od početka. Ja se držim svog stava, nikad me nije uvredio - rekla je Vanja.

- Sa Anđelom si flertovala - rekao je Bebica.

- Jesam, pa šta!? Na mene ne može niko da utiče - rekla je Vanja.

- Ko kaže da sam ja imala dobro mišljenje o tebi? - pitala je Kačavenda.

- Ti si pričala - rekao je Anđelo.

- Moje mišljenje je takvo od starta - rekla je Vanja.

- Ja sam očekivala da će mi dati srednji iako sam bila u sukobu sa Kačavendom, nas dve smo bile bliske - rekla je Saška.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić