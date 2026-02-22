Moli za mrvu pažnje i ljubavi: Jovana traži način da se ponovo približi Maji, ona je iskulirala kao niko nikad! (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Cvijanović, kako bi nominovala Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Maja i ja smo imale možda dve nesuglasice. Kad god je bilo teško okrenula sam te, plakala si mi dva sata. Ja te znam kao plemenitu i dobru osobu, zavolela sam te. Ja sam po ulasku rekla da ste blam i da ćete se posvađati, tako je i bilo. Ispostavilo se da su neke stvari dople na moje. Pokušavala sam da te usmerim akko treba, a kako ne. Znaš ko si i kolikovrediš. Najviše me boli kad kažeš da najviše voliš Anđela, a sa njim se napolju nisi družila, ali okej. Kad god hoću sa tobom da pričam ozbiljnije ti nećeš da pokrećeš temu. Malo se energija jeste ugasila, ali dobro. Ja ću poslati Asmina naravno - rekla je Jovana.

- Majo, prvo da ti se zahvalim jer me nisi poznavala, a branila si me. Najinteresnatnija mi je tvoja rečenica gde ponavljaš da si zvezda, tad se tačno upecaju one kojima to smeta. Mi trebalod a budemo kvarne jer nismo u manastiru, nego u rijalitiju. Imaš svašta pametno da kažeš. Kulturna si i prijatna ra razovor. Za Asmina sam rekla da me poštuje i da ga poštujem. Terza i ja računamo da smo jedan kuća, pa smo se podelili i ja ću sačuvati Maju - rekla je Sofija.

- Maja je vrlo energična, poznato lice. Zameram ti ono što se desilo, posebno sa Boginjom. Mislim da prem Asminu postoje neke emocije koje ti potiskuješ. Mislim da tražiš nešto više od njega. Asmin je dosta staloženiji i pribraniji. Zameram ti to što pričaš o Filipu. On ima svoje prioritete, hoće da kupi stan - rekao je Miki.

Autor: A.Anđić