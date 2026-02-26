AKTUELNO

Udružile se protiv Aneli?! Digli se svi na noge, Matora otkrila: Jeste, Anita je ljubomorna na Maju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Kažeš da se ne bi Maje bojala kada bi stavili lisice Maji i Luki, samo se Aneli bojiš, hajde ako imaš mu*a, traži da bude Maja vezana sa Lukom na ostrvu - glasilo je pitanje.

- Ne bojim se ni Aneli, ali bih ga pustila da bude vezan sa Majom, svi bi se družili i zezali. Verujem i Luki i Maji, mogla bih da ga pustim sa njom sam na ostrvo da ode - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Verujem ja da Anita ovako misli, ja njihovu vezu podržavam, ali ja neću da se vezujem sa Lukom...Niti im se mešam u vezu, niti išta, ne vidim ništa loše u celoj toj priči, a druga priča je Aneli koja ima istoriju sa Lukom, vereni su bili...Osetila sam strah, dovela sam Uroša, vidimo da je jako agresivan, nisam smela da uđem sama u izolaciji - rekla je Maja.

- Ja kada se svađam s nekim, volim sam da se svađam, a sada izgleda kao da se Anita i Maja udružuju protiv Aneli...Napisao je na papirić Maja, a ne Aneli, znači da bi bio sa Majom, zašto?! - rekao je Dača.

- Maja i ja se ne udružujemo protiv Aneli, Maja i ja smo dobre i pre njihovog sukoba - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa da, pa kada ulazim u sobu, Anita se dere: "Majo, drugarice moja..." - ubacila se Aneli.

- Kada je Anita ušla u kuću, stiglo je pitanje gledalaca, Aneli i ja u svađi najgoroj. Kreće odnos Anite i Filipa, Anita i ja u sukobu, stiže pitanje kao kako nije sramota mene i Aneli da se udružujemo protiv Anite - rekla je Maja.

- Da li je Anita zabranila Luki komunikaciju sa Majom - ubacio se Dača.

- Dajte situaciju kada se Maja svađala sa Aneli i da se Anita umešala?! Nema, ćutala je - skočio je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste, Anita je ljubomorna na Maju - rekla je Matora.

- Ja se ne slažem sa Anitom u nečemu, mislim da jeste ljubomorna, mislim da ona samo govori da Aneli bi provocirala i jedva dočekala - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

