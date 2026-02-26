HAOS: Ivanu prekipelo zbog šlagera o prijateljstvu Maje i Anđela, nastao karambol u Beloj kući! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Kako možeš reći da ti je Anđelo najbolji prijatelj, a onda se šaliti i smejati sa Anitom? Ako ti je Anđelo prijatelje ne možeš da budeš prijateljica sa Anitom - glasilo je pitanje.

- Mogu, mi smo u dobrim odnosima. Anđela ovde najviše poštujem. Ja sam rekla da je Anđelo neko ko je prema meni pokazao najveće poštovanje. Moj odnos je svaki za sebe. Ja ću uvek da stanem na Anđelovu stranu. Ja ovde nemam šta da se pravdam, svojim delima sve pokazujem. Anđelo je za mene gospodin, zna da se ponaša i poštuje svoje drugarice - rekla je Maja.

- Majo, ti se toliko blamiraš da ja tebe više ne mogu da slušam. Sve živo laže i priča gluposti - dobacio je Asmin.

- Šta se upalio ovaj debeli? - dodala je Maja.

- Šta je Anđelo učinio za Maju? Ništa. Da li su se videli napolju? Ne. Da li su se čuli? Ne. On je njoj podgiao dva kofera u prolazu kroz sobu, kakav prijatelj? Ja sam ostrašćen na vaše laži - govorio je Ivan Marinković.

- Ispao si fukara jer si stao na Majinu stranu, a oduvao Aneli. Šta kažeš na to što se Aneli poverila Mini da si je oduvao? Zbog čega je nisi pitao kako je? - rekao je Dača.

- Ona meni ništa nije zamerila, mi nismo u svađi. Ja se sa njom družim, šta je problem? - odbrusio je Ranković.

Autor: A. Nikolić