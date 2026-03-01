AKTUELNO

Roni krokodilske suze! Raspala se na komade zbog Neria, Asmin i Uroš joj postali rame za plakanje! (VIDEO)

Nije joj lako!

Nakon svađe sa Neriom Ružanjijem, Hana Duvnjak se raspala na komade u pušionici.

Nerio je tokom rasprave priznao da se nikad neće moći promeniti i da neće moći da bude idealan muž, što je nju posebno pogodilo.

Ona je ovom prilikom otovorila dušu Urošu Staniću o svim problemima sa verenikom.

- Čeka da ti pokreneš raskid. Pokušava na sve moguće načine da te se otarasi. Tražiš mu četiri jednostavne stavke, a on odmah kaže da ne može - rekao je Uroš.

- Ovako je isto radio već, samo kaže da će spavati napolju. Kako da ga ne primim kad ga volim? Ne mogu više. On mi pravi haos jer ja neću da živim u Dubrovniku, a zna da neću već tri godine - govorila je Hana.

- Hoćeš li ceo život da liješ suze za njim? Trebaš svom detetu zdrava. Ako on ne misli o detetu i tebi, misli ti. Pun mi je k*rac da te ne brani. On ne može organski da te gleda i smisli. KAo da si neki ker, a ne majka njegovog deteta i buduća žena - rekao je Uroš.

- Meni je baba rekla da razmislim dobro da li želim da se udam za njega - dodala je Hana.

- Meni on nije muškarac, nikad te nije zaštitio. Vas povezuje zabranjena ljubav napolju, ali vi se ne volite - rekao je Asmin.

