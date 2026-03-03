Grofica je meni prizivala smrt, ne perite se: Kačavenda izgorela zbog Anelinog ponašanja, Dača je izrešetao izlaganjem (VIDEO)

Haos za stolom!

Milan Milošević, voditelj "Pretresa nedelje", podigao je Ivana Marinkovića, kako bi dao sud o odnosu Nerija Ružanjija i Aneli Ahmić.

- Ovo je ono o čemu sam pričao, ja mogu sada da branim jedno i drugo, a sada branim Hanu najviše. Jako mi je ružno i čudno da Nerio izgovorio ono za svoju majku. Kako god da se to završilo, ja sam za to da se to povuče, ali je on ostao pri svom stavu. Ja jesam za to da Nerio treba da brani Hanu i svoje dete, svoju sekundarnu porodicu. Nije kriv Nerio što je ušao u ovu priču, kriva je porodica zbog toga. Nerio je sticajem okolnosti, pritiskom i željom da odbrani svoju porodicu, ušao ovde. U celoj ovoj priči, ja vidim ono što je Hana rekla, a to je da Aneli traži samo svoju korist, gledao sam je kako je htela da izvuče celu priču. Ne da se pomiri sa Neriom ili tako nešto, nego da bi on povukao ono što je rekao - rekao je Ivan.

- Gde je Stanija kojoj sve ovo odgovara?! Je l' sam ja kriva što sam ušla u sedmicu - urlala je Aneli.

- Ovde je problem što Aneli ovde nema nikakvu vrstu odgovornosti i socijalne potrebe da nešto dobro uradi, nju boli ku*ac da li će Nerio ikada da se pomiri sa majkom. Ona je pokazala, u više navrata, time što je započela svaku njihovu svađu, a između pokušavala da spusti loptu sa njom. Sedela je tamo kada je Nerio ušao, rekla je: "ja njega razumem, ti si moj nećak i sestrić, neću da se mešam u ovo". E, tako je trebalo do kraja da ostane, da pusti i da ih ne dira, da joj oni uopšte ne budu tema. Ja je razumem što pokušava da obrani sestru, ali neke stvari nisu za odbranu - rekao je Marinković.

- Dečko je na nominaciji imao pravo da se oseća loše, Hana je s razlogom pop*zdela jer nije očekivala. Ona rekla da se prodao za četiri koka kole. Sr*la Janja oko panja. Nerio treba da brani Hanu, Aneli nije branila njih dvoje kada ih je Bora ovde razapinjao, odgovaralo joj je, a sada govori da Hanu branimo iz mržnje prema njoj. Danas je rekla da je ona narkomanka - rekla je Kačavenda.

- Ti si mene Boro ovde vređao, ona se smejala - ponavljala je Hana.

- Ja je pozvao, čula je cela kuća da je Bora maltretira, ona sedi u krevetu i pravi se luda, kao da se ništa ne dešava - rekao je Ivan.

- Ja sam rekla da neću da je vređam i da nemam problem s njom - rekla je Hana.

- Govori se opet da ljudi treba da nas linčuju napolju...Koga boli ku*ac?! Ja njega razumem. Prodala kola, trebale joj pare, pa šta?! Ako joj je Ivan prizivao smrt, Grofica je meni prizivala smrt, nemojte da se perete od stvari koje ste radili. I šta sad, treba ovoj devojci da je*emo mamu?! Kada imaš dete, ona i tvoje dete su tvoj prioritet. Šta je sada ovo bre?! Ne optužujemo Hanu ovde ni za šta, ona ima pravo da zamera svom partneru ako se prodao za četiri koka kole, imala je pravo da plače, ona kada je plakala, on je išao napolje. Ova traži tišinu, a skače da smo ku*ve, dr*lje i nark*manke - rekla je Kačavenda.

- Poenta je da joj je veća mržnja prema Hani, nego što voli Nerija i Ariju. Tebi je bitnija mržnja koju imaš prema njoj, ona je pljunula Nerija i Hanu. Šta se onda dešavalo u kući kada si ti danas pljunula Nerija samo zato što misliš da je Hana odgovorna za nešto?! Nerio je rekao: "tetka, je l' ti je žao", nego ona njemu govori: "je l' tebi žao", htela je da čuje šta će on da kaže...Tebi sve ovo odgovara da ti budeš žrtva i da se priča o tebi, pa da može Sita da priča da si ti jadna i ostalo. Ti vraćaš na repertoar Situ - rekao je Dača.

- Laž je da Hana nije imala reakciju. Došla je iz pušionice vidno iznervirana, kada je Ivana rekla: "pričaj Hana slobodno". Da, imala si reakciju, videlo se da ti je krivo, a malo pre si rekla da nisi znala šta će Nerio da kaže. Baš zato, nisi trebala da imaš takvu reakciju, svako normalan ga je razumeo, ti nisi, zato je i nastao konflikt. On i da ne bude sa tobom, njemu ćeo život to ostati. Ti za mene nemaš stav, jer ti da imaš stav, ti sa Aneli ne bi ni reč progovorila, rekla bi: "mene ti ne zanimaš, ne treba mi ništa od tebe, a Nerio kako želi, neka bude sa tobom"...Zbog tebe je nastao konflikt, Nerio je najviše plakao zbog tebe, jer ga ti nisi razumela - rekla je Matora.

- Je l' tebi normalno da ta Hana dođe kod mene pet puta i pitala me je: "je l' hoćeš da ti ja ispletem pletenicu"?! Ja sam rekla da neću, jer me je blam da me porodica i sestra gledaju da mi ona plete pletenice - rekla je Aneli.

- On je i sada prihvatio tvoj zagrljaj, on je željan da budete u dobrim odnosima. Jedino gde mogu više da te krivim od Nerija je iz jedne stvari. Ja bih rekla ovako: "ne podržavam vas, ne sviđa mi se ovo, ali kada ti bude bilo teško, na tetkina vrata kada pokucaš, tu sam". Sto puta ako treba, ponovi...Ti si mogla da budeš mudrija, starija si - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić