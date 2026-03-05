Janjuš i Kačavenda imali se*s?! Aneli iznela novu teoriju, trese se Balkan zbog ovih sumnji (VIDEO)

Žestoko!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", pročitao je Aniti Stanojlović.

- Da li mrziš Minu i sada joj vraćaš jer je ona razotkrila tvoju aferu sa Mateom - glasilo je pitanje.

- Pomogla mi je u tom trenutku, ne mrzim Minu, ne mrzim nikoga. Ne bi Minu ni dirala da me prva nije dirala ove sezone, tako da se samo branim. To za Mateu mi je glupost, družile smo se spontano, znači da meni to nije ni u malom mozgu - rekla je Anita.

- Ne, ne mislim da je osveta, mislim da je mržnja teška reč - rekla je Mina.

Naredno pitanje pročitano je Mileni Kačavendi.

- Pljuješ Aneli kako se kao muva sa nekoliko muškaraca, sestro, videli smo tvoje ljubavne klipove, imaš ih bar trojicu koji smo gledali - glasila je konstatacija.

- Biće bar još trojica. Ako sam to za nju rekla tada, Mića je rekao da kada je flertovala sa petoricom, da je to flert, ja sam slobodna i imam prava da flertujem - rekla je Kačavenda.

- Poenta je što je ona skakala na mene i vređala me, a svoja dela nije osuđivala. Žao mi je što nije bilo na ljubavnom klipu muvanje sa Asminom, kada su bili na bini, zamalo se nisu zažvalili. Ponaša se ovde kao klinka, a malo pre sam slušala Janjuša, ja mislim da su ona i Janjuš bili napolju zajedno, drži je u šaci, znam ga ja. Mislim da jeste bio se*s - rekla je Aneli.

- Moram ovo demantovati, sa Milenom sam se videla na doručku i uveče sa njenim sinom. Zamisli da sam se*s imao, pa žena bi odlepila - rekao je Janjuš.

- Prvo, van pameti, mogu da pričaju šta hoće, tako su pričali da je Dragana i njeno kuče, pa su pričali da se obraća meni, pa je Jovana ušla i rekla da Dragana postoji, ja sam rekla da može samo da me gleda u oči, a ne u si*e - rekla je Milena.

- Evo mogao sam da budem sa njom. Zaljubila si se u mene ženo ovde - rekao je Janjuš.

- Ne sanjaj, ma kako ne, dečko, prošla priča - rekao je Janjuš.

Sledeće pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Pljujete Anđela kako iznosi prljav veš iz odnosa sa Anitom, a Luku podržavate kada iznosi iz odnosa sa Aneli - glasila je konstatacija.

- I prošle godine i ove sam bio vrlo realan kada je u pitanju komentarisanje njegovog odnosa sa Aneli. Bio sam na Anelinoj strani, to je vrlo poznato, ja sam pljuvao i Luku i Aneli za iznošenje prljavog veša - rekao je Ivan.

- Ovo su blamovi, nego čekam pitanje za ovog malog monstruma, zamolila sam podršku da lajkuje - dobacivala je Aneli.

Autor: Nikola Žugić