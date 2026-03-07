Karambol: Anita doživela pomračenje zbog Lukinih laži! On pokušao da je obuzda, pa joj se ismejao u facu(VIDEO)

Anita Stanojlović doživela je pomračenje nakon saznanja da je Luka Vujović već posvetio Aneli Ahmić pesmu: ''Pogledi u tami'', dok je odlučio da njoj peva istu sutra uveče, te su se sad sve vreme svađali.

- To nije naša pesma, mi smo pevali hiljadu pesama - rekao je Luka.

- Ti ćeš da pevaš meni pesmu koju si posvetio njoj? - upitala je Anita.

- Naravno da mi je smešno kad Darko pusti onako pesmu - rekao je Luka.

- Meni nije smešno, ja se jedem živa. Kako možeš tako nešto da uradiš? Ti misliš da ja volim Anđela, a ja kažem da ti nju ne voliš - rekla je Anita.

- Je l' možeš da se smiriš? - upitao je Luka.

- Ne mogu. Ti mene sprdaš, ja sam tebi sprdnja. Šta se smeješ bre? - upitala je Anita.

- Jer praviš scene, ne mogu da verujem. Ispao sam jako loš, nisam znao nikada da sam pevao tu pesmu s njom - rekao je Luka.

- Ja nikad ništa nisam uradila tebi loše, ti mene stalno sprdaš. Ti si pevao tu pesmu jer ste se gledali. Ti mene sprdaš, nemoj da mi se smeješ u facu jer ću te udarati - rekla je Anita.

- Nisi normalna, izvini. Pukao sam od smeha jer sam rekao da nisam pevao, a Darko pušta pesmu - rekao je Luka.

- Ja tebi više ne mogu da verujem kad kažeš: ''A'', ti si apsolutno sve slagao. Kako ti misliš da moja majka gleda na to što se ti meni smeješ u facu? - upitala je Anita.

- Izvini, šta da uradim sada da se promenim? - upitao je Luka.

- Da se promeniš. Meni je smešno da te šamaram i od sad ću svaki dan da te šamaram - rekla je Anita.

Autor: N.Panić