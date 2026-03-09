Zašto Hani smeta odnos Neria i Aneli? Uočila veliku promenu, konačno priznala sve! (VIDEO)

Otvorila karte!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Hanom Duvnjak u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Što si burno reagovala na snimak za pilulu za dan posle? - pitao je Darko.

- Nisam to očekivala i tih dana sam bila loše. Mene je to pogodilo, ne znam zašto - rekla je ona.

- Kakav vam je sad odnos? Rekla si da se on hladi i da trebada preseče da vam bude lakše - dodao je voditelj.

- Odnos nam je puno bolji. On se popravio, daje mi pažnju i nemam šta da mu zamerim. Mislim da se on sad trudi i da je shvatio da tako mora. Nije se previše promenio, ali ovo znači - govorila je Hana.

Ona je otkrila zašto joj smetaodnos Nerioa i Aneli.

- On je prema meni bio još gori, ulenjio se. Način na koji je spustio loptu je bio još gori, kao da nam dete nije vređala. Ne smeta mi odnos, nego postupak preko kojeg su došli do odnosa - rekla je Hana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić