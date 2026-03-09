AKTUELNO

Zadruga

Zašto Hani smeta odnos Neria i Aneli? Uočila veliku promenu, konačno priznala sve! (VIDEO)

Otvorila karte!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Hanom Duvnjak u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu. 

- Što si burno reagovala na snimak za pilulu za dan posle? - pitao je Darko.

- Nisam to očekivala i tih dana sam bila loše. Mene je to pogodilo, ne znam zašto - rekla je ona.

Bog sve gleda: Anđelo misli da je Kačavendu stigla karma zbog lažnih druženja, nakon haosa sa Alibabom proglasio njeno totalno uništenje! (VIDEO)

- Kakav vam je sad odnos? Rekla si da se on hladi i da trebada preseče da vam bude lakše - dodao je voditelj.

- Odnos nam je puno bolji. On se popravio, daje mi pažnju i nemam šta da mu zamerim. Mislim da se on sad trudi i da je shvatio da tako mora. Nije se previše promenio, ali ovo znači - govorila je Hana.

Ona je otkrila zašto joj smetaodnos Nerioa i Aneli.

Glavna papuča Elite 9: Luka otkrio zbog čega 12 godina mlađoj Aniti dozvoljava da ga svakodnevno gazi (VIDEO)

- On je prema meni bio još gori, ulenjio se. Način na koji je spustio loptu je bio još gori, kao da nam dete nije vređala. Ne smeta mi odnos, nego postupak preko kojeg su došli do odnosa - rekla je Hana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

