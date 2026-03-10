AKTUELNO

Zadruga

Drama se nastavlja: Luka se pravda Aniti zbog Aneli, ona mu postavila ultimatum! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Prepucavanje!

U toku je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", a Luka Vujović svim silama je dokazivao da mu više nije stalo do Aneli Ahmić već isključivo samo do Anite Stanojlović.

- Ja sam u petak pukao od smeha i imali su pravo da komentarišu, odbio sam i zadatak. Ona je govorila da je naša pesma "Lopov", pa onda i onda gde sam držao sliku u izolaciji.Tema pesme je gotova, sve sam joj objasnio. Ništa nisam radio s namerom da bih izazvao haos. Ja sam se ogrešio puno puta prema Aniti jer moj snev izaziva bes u njoj - rekao je Luka.

Vratio joj sve milo za drago: Anđelo dočekao svojih pet minuta, ovakvo demoliranje Milene Kačavende niste videli (VIDEO)

- Što si dao Jakšićki da ti čuva poklone i praznu flašu? - upitao je voditelj.

- Ja tad nisam bio sa Anitiom. Hteo sam da iskoristim za nominacije. Moramo da popravimo naš odnos. - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Deluje mi kao nekad da me namerno živcira. Ne mogu više da se palim na ove ljude. Ja poludim, sve mi se skupi. Neću više da odgovaram Aneli i Anđelu. Sad sam tog stava, ne znam da li ću izdržati. On ako ispoštuje nema moje gisterije - govorila je Anita.

- Ona ne može da mu veruje i neće nikada. Ona se sinoć drala i spominjala moje ime: "Neću da je gledaš". Ova veza je propast teška. Ja nikad nisam ipla tako za Lukom, mi kad se posvađamo za tri dana pričamo - rekla je Aneli.

Svađamo se kao da smo se zasitili jedno drugog: Luka iskren do koske o odnosu sa Anitom, njena reakcija potpuno izostala! (VIDEO)

- Kod mene se miri odmah - poručila je Stanojlovićeva-

- Sve što radi ona njemu on je radio meni. Sa mnom je imao slobofu, pušio je po zidiću. bio u pabu, zezao se. Mislim da ne može da se poredi koliko je mene voleo. Ja vidim neke stvari, ova njegova faca... - pričala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

