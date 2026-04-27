Sofiji svanulo bar na deset minuta: Kačavenda puca po šavovima, ukućani je osudili zbog još jedne glume PRAVE prijateljice (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao još jedno lažno prijateljstvo Milene Kačavende.

-Ona sve manje vodi računa šta joj deca gledaju. Ovo njen fetiš i njena sprava mala koju je ona spoznala nakon Zadruge 6. Kad je Ani Ćurčić govorila: "Ja sam ovo",a ja sam pitao šta ona priča, nakon toga se saznalo da ima lažnog verenika. Sofija je napravila najgore s*anje na svetu i treba je osuditi, a mi sad pričamo o lošim potezima njene najbolje drugarice. Prodala bi svakog samo da bude u centru pažnje. Anu Ćurčić je prodala zbog rijalitija. Ti si tužena od stane Milice Veličković za ono što si pričala. Ti si čekala sad momenat rijalitija da prodaš najboljeg prijatelja. Ti si loš čovek i nisi nikome prijatelj. Kako te nije sramota kad si pre mesec dana suze lila dok te cela kuća gazila - rekao je Ivan.

- Ko će tebi da veruje da si u pravu za Anu Ćurčić? - ubacio se Janjuš.

- Ko vas j*be! - vikala je Milena.

- Ona se samo u šminku i lekove razume. S njom ne možeš da porazgovaraš normalno, ona je opterećena sa rijalitijem - rekao je Ivan.

- Obe su pokazale da su lažne drugarice. Ljudi kad se kanale u rijalitiju kao da guraš ljude od sebe. Dača joj je ulazio u kuću, pa se nije ostrašćeno borio protiv nje. Kako si za Maju skočila? Mogla si isto tako i za Sofiju. Ona je ustala i rekla da joj je Maja draga i da neće da je komentariše iz tih razloga. To je onda lažno drugarstvo

