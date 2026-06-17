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Ne piše mu se dobro: Asmin priznao da ne voli Maju, ona na ivici pucanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće žestoko!

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoju raspravu i nakon popodnevne dremke.

- Evo ne volim te - rekao je Asmin.

- Znači ti si laž - rekla je Maja.

- Dokaži da me voliš. Ja sam od juče prestao sve da ti verujem - rekao je Asmin.

- Kažem ti na vreme - rekla je Maja.

- Rekla si da ne volim nikoga, kako mogu da volim pet žena, mogu samo jednu. Ti si prošli vikend bila moja žrtva, izgledalo je jadno i bedno - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nek vide ljudi da praviš veštačke frke - rekla je Maja.

- Ti si rekla da svakoga mrzim i nikoga ne volim. Ko je tebi dao nadimak Maja Istina? Ko je dao Lepom Mići takav nadimak, nema veze sa lepotom - rekao je Asmin.

- On je bio jako lep kao mlad, on je sposobniji od tebe. Pogledaj tvoj stomak! U studiju nisi mogao da sediš - rekla je Maja.

- Kako bi ti izgledala da nije bilo plastičnih operacija? Trebala si pre svega da operišeš mozak - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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