Sukob bivših prijateljica se nastavlja: Milena i Stanija uputije jedna drugoj najstrašnije uvrede, puklo prijateljstvo zbog muškaraca! (VIDEO)

Granice su pomerene!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Milenu Kačavendu.

- Šta ti je stanija kriva za poniženja. Šta je mogla da zaključi nego da si bila sa obojicom? - glasilo je pitanje.

- Lažovka, folirantkinja. Poenta je bila sa sve u saradnjii sa Dačom da idem na nju jer je nema u glavnim temama. Boli me k*rac šta Stanija o meni misli. Meni nikoi ništa nije kriv - rekla je Milena.

- Ti kadrtopaćenice si primila par k*rčeva ovog leta od elitara. Ti si patoliški ostala vezana za k*rčeve. Postala si jedan blam od žene u 50 godina - rekla je Stanija.

- Fejs lifting ti nije uspeo. Nek ti jevrej plati. - rekla je Milena.

- Jaško opali je da se malo smiri - rekla je Stanija.

- Ideš u tim kopitima i trenerci - rekla je Milena.

- Izgorela od ljubomore zboga Anđela i Janjuša - rekla je Stanija.

- Milena je blam i sama je kriva za svoje blamove. Sama se upišavala ovde, teturala i bauljala po kući. krivi su svi koji su u njenom okeuženju, a ne vode je na lečenje. Što pre kreneš biće ti bolje. Za sve nas si pričala da smo ti prijatelji. Bila je lažna i folirala se sa Stanijom jer je bila u ratu sa Asminom. Najviše je vređala mene pa je sa mnom spustila loptu. - rekao je Anđelo.

- Zašto nisi blokirala Anđela kad ti je slao neprimerene poruke nego si se hvalila na sva usta - glasilo je naredno pitanje.

- Zato što sam zaljubljena u Anđela Rankovića. Videćete kakvi su naši razgovori bili. Ništa mi nije smetalo, sve mi je top. - rekla je Milena.

- Ne što me nisi blokirala, nego zašto si mi se javljala posle toga, odgovarala na storije iz teretane - rekao je Anđelo.

Autor: Teodora Mladenović