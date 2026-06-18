Ženo dođi sebi jer si totalno poludela: Janjuša i Anđela blam zbog Kačavende, Aneli PEDALIRALA Lepog Miću (VIDEO)

Granice su pomerene!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović nastavila je razgovor sa Asminom Durdžićem.

- Da nije Stanija tu, Aneli bi pojačala sa provokacijama - rekao je Asmin.

- Ona je pokazala da joj je Maja poremetila sve planove. Kad imaš zajedničkog neprijatelja jače je sve. Slažem se da bi bile jače provokacije. Ova je obolela za tim. - rekla je Maja.

- Koliko vas je blam što ste bili u bliskom odnosu sa Kačavendom? - glasilo je naredno pitanje.

- Na skali od jedan do sto, milion - rekao je Anđelo.

- Ona je spremna za ludnicu i zrela je za lečenje. Ženo dođi sebi jer si totalno poludela - rekao je Janjuš.

- Pod hitno da mi se pošalje neki spasitelj ili ambulantna kola - rekla je Milena.

- Bože šta sam j*bo - dodao je Janjuš.

- Hvala Bogu što nisam je*ao - rekao je Anđelo.

- Zašto braniš svoju vezu sa Filipom Carom, a voliš Asmina - glasilo je naredno pitanje.

- Ja ne bih mogla da funkcionišem da on nije tu. Mi se ne posvađamo oko krucialnih stvari već oko gluposti. Mi nism normalni. Ja njega stvarno volim- rekla je Maja.

- Baš je lepo odgovorila - rekao je Asmin.

- Smatram da maja mnogo mnje brani Asmina - rekao je Ivan.

- Šta znači spuštanje lopte sa Asminom? - glasilo je naredno pitanje.

- Nisam tražila nikakav razgovor u četirti oka - rekla je Aneli.

- Spuštala je loptu. Očekivala je da će biti to punomoćje do kraja - rekao je Asmin.

- Stanija je sebe opravdala rečenicom da psuti punomoć. Sad je Stanija nadmudrila Aneli. Klasičnop nezadovoljstvo. - rekao je Ivan.

- Ona je nervozna zbog drugih stvari - rekao je Mića.

Autor: Teodora Mladenović