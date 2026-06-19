Dušica na korak do raskrinkavanja Đukića! Ne može da sluša njegove priče o emocijama prema Aneli, pukao joj film: Grlimo se po tri sata... (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Filipa Đukića i Aneli Ahmić o njihovom odnosu.

- Komplikovana je situacija jer mi nismo u vezi, a opet ti smetaju neke stvari i ne možeš da zameriš nešto. Meni je ponos bitniji i neću neke stvari da joj zamerim, a opet sam i rekao da neću vezu. Imao bih da joj zamerim neke stvari, ali neću jer sam ja taj koji sam postavio neke granice. Ja sam totalno drugačijeg karaktera, ona je mnogo temperamentnija - rekao je Filip.

- Je l' ti nedostaje? - upitala je Ivana.

- Da - rekao je Filip.

- Svi misle da ti se Dušica sviđa - rekla je Ivana.

- Ma kakvi, pijana priča - rekao je Filip.

- Da ima nešto, ima nešto. Svaki put kad se prepijemo završimo zajedno, ali neću da pričam o nekim detaljima. Mi se po dva tri sata grlimo i ljubimo, pa i duže od toga - rekla je Dušica.

- Filip radi iste stvari sa Dušicom, kao i sa Aneli. Apsolutno sve isto, verujte mi. Mislim da je Filipu Dušicino telo fenomenalno, ali bi stavio glavu od Aneli - rekao je Ivan.

- Filipu niko nije prijatelj, svi ga šaltaju kako stignu. Filip bi voleo da bude s njom u vezi, on bi sad sebi glavu što je rekao da ne bi bio sa ženom koji ima dete. Ona je odlepila za Filipom, ona sad ove brodolome ima zbog Filipa - rekao je Mića.

Autor: N.P.