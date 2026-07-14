Videću dete kad je dobijem na sudu: Terza vileni jer je su Milica i njegova ćerka u klipu kod Uroša, dok kod njega u uspomenama nema nigde Barbare! (VIDEO)

U toku je emisija “Gledanje uspomena”, Milan Milošević dao je reč Urošu koji je napravio retrospektivu svojih dešavanja, dok je Terza odlepio nakon što je video da je Milica dala slike njegovog deteta da se stave u klip.

Nakon odgledanih uspomena Uroš Stanić je dobio reč kako bi prokomentarisao svoj video klip.

- Što se tiče Dejana, kajem se što sam ušao u bilo kakvu vezu sa njim. Bio sam zaljubljen u Boru i ne kajem se. Imaćemo poljubac u spoljnjem svetu. Video sam Janjuša i Aneli vratilo me je to u neko lepo vreme. Kad sam video Comaru baš me je raznežila. Hvala puno njoj i drago mi je da imam drugaricu poput nje. Video sam mamu, sebe kad sam bio dete. Sve u svemu jako neobična i turbulentna sezona. Oborio sam rekord, dva muškarca u sezoni. Raduje me sve ovo - rekao je Uroš.

- Meni je Uroš urnebesan. Ova poslednja scena sodoba i gomora - rekla je Matora.

- Ja sam se zajebavao. Šta ja imam s tim što se on zaljubio. - rekao je Bora.

- Previše si dopustio osobi koja je gej. Meni je ovaj njegov klip zanimljiv ju svim segmentima. Mene je u sedmici razvalio. U ovoj godini smo imali dve svađe. - rekle je Matora.

- Majka mog deteta mi nije dozvolila da mi ovde dovede dete, sakrila je krštenje od mene. Nekom drugom momku da šalje koji me ovde provocira. Tužiću je za starateljstvo. Izbačen sam kao ker, kao otac deteta. - rekao je Terza.

- Uroš jeste šoumen. Bora da to nije hteo sklonio bi se od njega. - rekao je Viktor.

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Autor: Teodora Mladenović