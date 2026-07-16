Ne može da prežali što nisam dobar sa njim: Dača sa Stanijom došao do zaključka da je Asminu neizmerno krivo što se više ne druže! (VIDEO)

Dača zaključio sa Stanijom da je Asminu neizmerno krivo što se više ne druži sa njim.

Danilo Dača Virijević i Stanija Dobrojević uplovili su u razgovor na doku.

- Šta je ovim ljudima? Šta su se upalili? Nije mi dobro. Se*e mi se od njih. Džaba im što pozivaju glasače, kad će danas najvbiralnije da bude moj sukob sa Asminom. Ja sam se nekako više družio sa Asminom, a Maju napadao. Nije htela da prizna da uzima čokoladicu, kao ja imma pravo da uzmem. Ne možeš da uzimaš čokoladice od čoveka koji je u vezi sa tvojom drugaricom. Uvek sam stajao na žensku stranu. Asmina najviše boli, zato i nasrće na mene. Asmin ne može da prežali što ja sa njim dobar. On bi dao sve da nastavi sa mnom druženje. Da može da vrati vreme nikad me ne vi uvredio - rekao je Dača.

-On je išao na varijantu da će moći i sa tobom - rekla je Stanija.

- Aha. Uspeo je prvi put. - rekao je Dača.

- To on stalno radi - rekla je Stanija.

- Maja je išla i pričala svima: Dača je zaljubljen u Asmina. - rekao je Dača.

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Autor: Teodora Mladenović