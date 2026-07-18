Ti odeš u Budvu da se... Asmin otkrio da zna ime i prezime čoveka s kojim je Maja intimna svake godine (VIDEO)

Asmin Durdžić otkrio je Maji Marinković u svađi da zna čoveka sa kojim je ona svake godine preko leta intimna u Budvi!
Drama između Maje Marinković i Asmina Durdžića ne prestaje tokom čitavog dana, a provokacije među njima su sve jače.
- Ti o tome razmišljaš, znači ti bi ku*ve zvao - rekla je Maja.
- Majo, ja nisam ti, kao i tvoji bivši momci. Ti odeš u Budvu da se je*eš da se svetiš - rekao je Asmin.
- Vidiš kako ti pričaš o svojoj devojci, da ja idem u Budvu da se je*em - rekla je Maja.
- Da, to je moje mišljenje, imam i saznanja da imaš tamo nekoga s kim imaš redovan se*s. Hoćeš da kažem ime i prezime?! Pa nisam lud - rekao je Asmin.
- Vidiš koja si ti drukara, vidiš šta ti pričaš - rekla je Maja.
- To ništa nije loše, bolje da imaš jednog, nego 50. Imao sam i ja takve drugarice - rekao je Asmin.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić