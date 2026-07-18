Skala kompleksa eksplodirala! Anđelo pogodio Luku u centar, on podivljao, zaurlao i zapretio mu: Skinuću ti taj sat i maltretiraću te (VIDEO)

Nakon što su imali svađu za crnim stolom, Luka Vujović totalno je podivljao, te je tako žestoko zaurlao na Anđela Rankovića i tom prilikom mu je zapretio.

Luka Vujović izgoreo je od besa, te je tako zaurlao na Anđela Rankovića nasred dvorišta i tom prilikom mu zapretio.

- Zapamti, ja sam ti se zakleo u sina da ću da te maltretiram i da ću da te razvalim od života i da ću da ti skinem sat. Ti ćeš da komentarišeš Anitu, da je vređaš i da je ponižavaš - urlao je Luka.

- Smešan si, ajde pali ćurančino. Ko je uvredio - urlao je Anđelo.

- Pi*ko jedna ne smeš da komentarišeš druge odnose, hvališ se što si na tiktoku osvojio nagradu, da li si bolestan ti - urlao je Luka.

- Njegov ujak nije video dete nikada u životu - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs