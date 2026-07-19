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Ne mogu da se odupru jedno drugom: Aneli i Filip se osamili u garderoberu, pa uradili OVO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli Ahmić i Filip Đukić očigledno nisu mogli da istraju u odluci da će se distancirati jedno od frugog zbog različitih pogleda na emotivan odnos, ali su ih po svemu sudeći emocije odvele u drugi smer. Dok su učesnici spavali, oni su se osamili, te su pokazali da je hemija među njima veoma jaka.

Filip Đukić bio je sam u garderoberu gde je slagao svoje stvari, a u jednom trenutku tu se pojavila i Aneli Ahmić, te je u tom trenutku usledila bujica emocija, koja je preplavila čistavu prostoriju.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Filip je ščepao Aneli u svoj zagljaj, te su u zanosu bili par sekundi, pribijeni jedno uz drugo, što je dovoljan pokazatelj da su emocije prisutne. Kako će im se odnos odvijati u narednom periodu, ostaje nam da vidimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

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