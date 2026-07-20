Moraće da bira između porodice i Bebice! Slavica Delić unajmila lično obezbeđenje za Teodoru, pa najbrutalnije do sada udarila na Aneli! (FOTO+VIDEO)

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Među privima pristigla je porodica Teodre Delić, njena majka Slavica i otac. Njena majka je ovom prilikom progovorila o ćerkinom učešću, a poseban akcenat je stavila na zeta Nenada Macanovića Bebicu kog je njena ćerka prevarila sa Filipom Đukićem nekoliko dana nakon veridbe.

- Ona izlazi sa nama, a Bebica je na bloku. On će biti na bloku čim uzme telefon u ruke. Ja imam dnevnik koji sam pisala sve vreme rijalitija i tačno znam svaki dan i minut kad se sve desilo. Ona se vratila, to je kad se žrtva vraća nasilniku verovatbo od straha.

Prokomentarisala je nesuđenog zeta i njegovu trenutnu izabranicu Aneli Ahmić.

- Fićka je prepustila an*lnoj dr*ljani, nudilji. Ona ima 23 godina, a Aneli 35. Raspuštenica sa decom ne može da se poredi sa Teodorom. Ništa joj ne zameram, bila je kulturna, sem što je morala njemu da se vrati.

- On će se vraiti svojoj deci, a moju ćerku će da ostavi za vek i vekova. Moraće da bira porodica ili on. Ako bude želela moraće da se odluči, sad je drugačije. Ona će sad imati lično obezbeđenje - rekla je Slavica.

Autor: A.Anđić