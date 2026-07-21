Šok preokret: Nerio poželeo pobedu tetki Aneli, pa priznao da se nada boljem odnosu sa majkom! (VIDEO)

Voditeljka Maša Mihailović na crvenom tepihu dočekala je Neria Ružanjija koji je zauzeo 12. mesto u velikom superfinalu.

Nerio Ružanji je otkrio da bi voleo da njegova tetka Aneli Ahmić pobedi, kao i da se nada boljem odnosu sa majkom Sitom Ahmić.

- Da li si ponosan na sebe? - upitala je Maša.

- Mislim da je 12. mesto za pohvalu, ovo mi je prvo učešće - rekao je Nerio.

- Kako očekuješ da će se odvijati situacija sa tvojom majkom sada? - upitala je Maša.

- Mislim da će biti bolje i lakše, Hana i ja menjamo grad. Mislim da je došlo vreme da Hana i ja započnemo neki lepši život - rekao je Nerio.

- Kakav si sa tetkom? - upitala je Maša.

- Pa od svih ljudi koji su tamo, želim da ona pobedi - rekao je Nerio.

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Autor: N.P.