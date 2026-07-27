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Da je Aneli sedela u fotelji i pustila mene da radim, ONA BI POBEDILA! Stanija sasula Ahmićki sve u lice, ona joj odbrusila: Ovde stoji miljenica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli je potkačila za svoje drugo mesto, te istakla da je razlika od šest procenata mizerna.

Stanija Dobrojević suočila se sa svojom ljutom suparnicom Aneli Ahmić u emisiji "Narod pita", te je istakla da nije trebalo da se svađaju, i da bi tako Aneli pobedila.

- Da je Aneli sedela u fotelji i pustila mene da radim, ona bi pobedila. Ali ona je skakala, i ja sam onda prekačila. Ona je tri godine tamo, imala je duže veze tamo, partnere menjala - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je 20 godina na sceni, ja samo tri godine, samo šest procenata razlike, nije velika razlika - rekla je Aneli.

- Maše ti pobednica. Dvojka si, druga si, ćao - rekla je Stanija.

- Ovde stoji miljenica naroda. Ja ti čestitam na pobedi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad si se setila? Trebalo je odmah da mi čestitaš. Vraćam se u svoje prirodno stanje - rekla je Stanija.

Autor: R.L.

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