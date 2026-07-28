On nije svestan koliko je ona narasla: Aneli iznela sve karte na sto o Asminovom dolasku u Dubrovnik, pa otkrila šta Alibaba mora da uradi sa Norom pri viđenju! (VIDEO)

Nova pitanja, stari sukobi i otvoreni razgovori obeležili su gostovanje.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studio Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Aneli šta se događa sa tvojim oi Asminovim dogovorom? Asmin je rekao da je protiv tebe podneo krivičnu prijavu i da će od ponedeljka ući u proceduru? - pitao je Darko.

- Presmešno mi je da je pokrenuo jer bi to došlo do mene. Dubrovnik je jedan siguran grad. Moj brat nije budala da bilo kome napravi problem, nije taj lik. Nora je dole, na njemu je. Znači on želi da oduzme dete od majke i da ta devojčica bude nesrećna. Ona koristi svaki momenat da pričamo na kameru. Drago mi je da nije gledala ono uopšte. Rekla m je za Lepog Miću da sam plakala za prijateljem. Nora miriše moje stvari. Ako je napravio to, on je monstrum koji želi da odvoji dete od majke. - rekla je Aneli.

- Šta kaže Grofica? - pitao je Darko.

- Nismo komentarisale njegov dolazak. Može on da se zainati i da dođe. Nora će ga videti, ona će se prisetiti da ima dete i onda će ona biti razočarana. Grofica ne komentariše puno, a ni ja joj ne dozvoljavam. - rekla je Aneli.

- Majo da li si razgovarala sa Asminom o odlasku? - pitao je Darko.

- Naravno. Naravno da dete treba da bude kod majke. Možda može da se reši ljudskim putem. Naravno da sam za to da otac treba da vidi dete. Idem sa njim. Neću biti tu kad bude bio sa devojčicom. I da je Aneli tamo ja ne bih imala problem da sednem sa njom za sto. Ja protiv nje nemam ništa. - rekla je Maja.

- On mora da bude svestan kad se bude susreo sa Norom, mora da popriča. On je tako tu devojčicu isponižavao. Svašta je pričao. On je u jako, jako nezgodnoj situaciji. On nije svestan koliko je ona narasla. Ona priča kao žena. - rekla je Aneli.

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Autor: Teodora Mladenović