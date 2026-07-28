Gledateljka posavetovala Maju da čuva Asmina, pa se osvrnula na Stanijino učešće u Eliti: Ne čini od sebe više nego što jesi! (VIDEO)

Nova pitanja, stari sukobi i otvoreni razgovori obeležili su gostovanje Stanije, Aneli i Maje u emisiji “Narod pita”.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studio Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Pronašla sam da Asmin ima građevinski fakultet. On nikad to nije posebno isticao. Maji sam rekla da ga čuva i da izbaci tu ljubomoru. Niko nikoga ne ostavlja ako je savršen. Oni imaju ćerku i to moraju da reše. Aneli je meni simpatična, ali plane. Ja im želim sve najbolje i Maja da sačuva Asmina. Stanija nije došla jer je razočarana što ju je Asmin ostavio već kad je počeo da trči za Majom. Ako si ti tamo radila i sarađivala sa nekim agencijama, dok je bio Asmin, kako si pored toliko posla mogla da dođeš u rijaliti? - rekla je gledateljka.

- Sve je sad u škripcu i kaska, ali to je cena koju moram da platim jer sam ostala do kraja. Sve će se nadoknaditi. Da je posao ispaštao, jeste. - rekla je Stanija.

- Kako si tek u 30 i nekoj godini završila fakultet? - pitala je gledateljka.

- Ostavila sam kulturu, fakultet kod kuće na čiviluku. Ljudi su me nagradili. Ovo mi je najteže ikad palo - rekla je Stanija.

- Kako si to sve spojila u te godine? - pitala je gledateljka.

- Sve se može kad se hoće. U svim poljima sam ostavrena sem u znate kom nisam - rekla je Stanija.

- Smanji ego. - rekla je gledateljka.

- Ne bih ja smanjivala ništa tamo gde sam bila. Nisam ponosna na neke svoje postupke. Imala sam greške. Nije mi bilo lako, žao mi je. Borila sam se uličarskom školom kako nisam navikla. - rekla je Stanija.

- Ne čini od sebe više nego što jesi. - rekla je gledateljka.

- Pitanje za Staniju, koja od vas tri je ispala najveća pobednica, a ko gubitinica? - ptočitao je Darko pitanje.

- Ja pobedica, a Aneli gubitnica - rekla je Stanija.

- Da li postoji neko kome bi uputile izvinjenje posle Elite? - pročitao je Darko.

- Ne izvinjavam se nikome - rekla je Maja.

- Podorici - rekla je Aneli.

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Autor: Teodora Mladenović