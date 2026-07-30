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Kod mene je završila svaku priču: Ivan ne krije koliko ga je Aneli razočarala, pa otkrio da li ima u planu da se ženi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan i Anđelo večeras odgovaraju na sve teme koje su uzburkale javnost.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića. Usledilo je novo telefonsko uključenje iz Rume.

- Ja nisam alkoholičar, ja sam boem. - rekao je Ivan.

- Šta ti smeta Stanija Tebi smetaju svi. Što Asmin nije otišao kod ćerke u Dubrovnik? Nemam ja protiv Ivana ali ga ne volim jer vređa druge ljude, a ima svoje probleme. - rekla je gledateljka.

- Ne zanima me da imam lažna prijateljstva. Imam svojih 5 prijatelja. - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da vređaš ljude. - rekla je gledateljka.

- Večeras sam demolirao Anđela i sve - rekao je Ivan.

-Teši se lik - dodao je Anđelo.

- Ti nisi demolirao Anđela. Ti si ispao bezobrazan. Svi mi možemo da promenimo prezime. - rekla je gledateljka.

- On voli starije žene, sad ne znam koliko vi imate godina - rekao je Ivan.

- Pitajte ga koje je mesto osvojio. - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je bio siguran da će biti pet mesta ispred mene. Ništa gore nema kad vas doktor rijalitija gazi sve godine. - rekao je Ivan.

- Nijedna žena te neće - rekla je gledateljka.

- Odlučio sam da neću više da se ženim. - rekao je Ivan.

- Zbog čega mrziš Aneli? - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako sam rekao da je mrzim, mislim da sam se ispravio jer ne mrzim nikoga. Završila je kod mene svaku priču. Izdala me je sa ovom Jelkicom. - rekao je Ivan.

- Ovde Bosiljka kraj telefona. Kome je on otac? - pitala je gledateljka.

- Željku - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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