Oni su najveći blam u istoriji: Anđelo svim silama brani vezu Teodore i Bebice, Ivan demonstrirao na komičan način njihov odnos! (VIDEO)

Ivan i Anđelo večeras otvaraju sve teme koje su uzburkale javnost.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića.

- Šta misliš o Sari i Muratu? - pitala je Ana.

- Naterao je bolesnu ženu da mu popuši k*rac - dodao je Ivan.

- To se nije desilo. - rekao je Anđelo.

- Zakuni se u majku da ti nije pušila k*rac. Murat ima rupe po tabanima jer je krao po Španiji. Murat je znao da mogu da je vratim kad hoću. Priča se da ste ti i Murat mali posebnu konekciju - rekao je Ivan.

- Moram da vas pitam da prokomentarišete ljubav Teodore i Bebice- rekla je Ana.

- Zajedno su. Imali su greške i ove sezone. Kad im je bilo najteže, kad su mnogi osporavali tu vezu, ja sam smatrao da postoji šansa da poprave odnos. Mi smo super, čuli smo se. Mislim da će ostati zajedno i da se neće dešavati stvari kao ranije. Veza im je stabilnija nego što je bila - rekao je Anđelo.

- A mama Slavica? - pitala je Ana.

- To se nikada neće promeniti - rekao je Anđelo.

- Ima klip gde šetaju Anđelo i Teodora, a Bebica izlazi iz k*njare, a ovaj šeta sa njegovom devojkom - dodao je Ivan.

- Mi smo se šetali svi. Dečko je otišao u wc. Ja treba da objašnjavam šta je tu bilo. Ti si mentol koji ima svoju viziju - rekao je Anđelo.

- Da li si videla da je Teodora sačuvala video Kariću? I sad ovaj mamlaz priča nešto o Bebici i Teodori. Ja sam njuih demolirao. Teodora i Bebica su dva nezapamćena kretena pali u zapećak. To je takva psihopatija da je to strašno. Najveći blam u istoriji. Ti si isti psihopata kao i Bebica. - rekao je Ivan.

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Autor: Teodora Mladenović