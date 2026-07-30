Ivan zapenio na Rankovićevu podršku, oni mu sasuli sve u lice: Anđelo je za tebe stepenicu više! (VIDEO)

Nakon brojnih prozivki i sukoba, Ivan i Anđelo večeras ukrštaju argumente pred kamerama.
U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića, a usledilo je novo telefonko uključenje.
- Anđelo je za tebe stepenicu više. Prošle godine je Anđelo bio treći, a koje si ti bio? Anđelo, on je ljubomoran na tebe. Spominje ti iglicu za Rolex, četvrto mesto. Ti si Aniti dao život. - rekao je gedalac iz Višnjičke Banje.
- Meni je smešno šta ti pričeš. Ti si meni smešan. - rekao je Anđelo Ivanu.
- Anđelo, ja se tebi divim. Hoćeš li da putuješ? - pitao je gledalac.
- Hoću. Sad su emisije i onda u Kolumbiju i nešto novo. - rekao je Anđelo.
- Pozdrav za Anđelovog ujku. Potrudiću se da ga pronađem. Pozabaviću se. - rekao je Ivan.
- Ovde Milica iz Beograda. Ivane, reci mi koliko si godina imao kad si nosio štafetu drugu Titu? - rekla je gledateljka.
- Imao sam, četiri, pet ili šest. U obdaništu sam bio. - rekao je Ivan.
- Gde si nosio kad je Tito umro osamdesete? - nastavila je gledateljka.
- Titova štafeta je bila svake godine. Idi na moj fejsbuk i pogledaj kako sam nosio. - rekao je Ivan.
Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.
Autor: Teodora Mladenović