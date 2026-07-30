AKTUELNO

Zadruga

Ovaj čovek je uništio tu ženu: Ivan izneo svoje mišljenje o Mileni Kačavendi, a gledateljka je za Anđela imala samo reči hvale! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan i Anđelo večeras su odgovorili na sve teme koje su uzburkale javnost.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića, a usledilo je novo telefonsko uključenje od Tamare iz Užica.

- Anđelo, ti si divan momak, godište moje ćerke. Svi tvoji treba da budu ponosni što su ovakvu osobu odgajili. - rekla je gledateljka.

- Hvala puno. Drago mi je. - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Divan momak, vaspitan, odmeren. Svako bi poželeo takvo dete - rekla je Tamara.

- Ako je Anđelo na koga treba da se neko ugleda, to je sramota. - rekao je Ivan.

- Ja imam ćerku njegovih godina. Devojka okej, kulturna, školovana, kulturna - rekla je gledateljka.

- Je l' razbija po kućama? - pitao je Ivan.

- Ne - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- E pa Anđelo razbija. Nemojte upoređivati ćerku sa Anđelom - rekao je Ivan.

- Ja tebe nisam ničime uvredila. Anđelo, želim ti svu sreću ovog sveta - rekla je gledateljka.

- Hvaal vam na lepim rečima. Veliki pozdrav za Užice. - rekao je Anđelo.

- Da prokomentarišemo Milenu Kačavendu - rekla je Ana.

- Iznenađenje mi je da je daleko dogurala. Pozitivno. Ovaj čovek je uništio tu ženu. Kada si se uneo u facu Mileni Kačavendi. Ja sam bio uz nju i kad je bilo sa Janjušem. - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

#Anđelo Ranković

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Ivan Marinković

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

PUKLO PRIJATELJSTVO?! Ivan pecnuo Anđela zbog odnosa sa Boginjom, ona se uključila uživo u emisiju: Koliko si kvarna (VIDEO)

Zadruga

Kod mene je završila svaku priču: Ivan ne krije koliko ga je Aneli razočarala, pa otkrio da li ima u planu da se ženi! (VIDEO)

Zadruga

Oni su najveći blam u istoriji: Anđelo svim silama brani vezu Teodore i Bebice, Ivan demonstrirao na komičan način njihov odnos! (VIDEO)

Zadruga

Nisam previše ni očekivao od tebe: Ivan čestitao Anđelu na plasmanu, pa otkrio zašto nijedan muškarac neće vezu sa Aneli i Stanijom! (VIDEO)

Zadruga

Nastavio da rešeta, pa dobio hladan tuš! Anđelo zakucao jednom rečenicom Ivana, pljušte brutalne prozivke: Ti si folirant, a ja sam doktor (VIDEO)

Zadruga

Kao da je na njoj istresao sve frustracije: Ivan odradio analizu ličnosti Anđela kao čoveka, pa se dotakao njegovog odnosa sa Kačavendom! (VIDEO)