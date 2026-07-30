Ovaj čovek je uništio tu ženu: Ivan izneo svoje mišljenje o Mileni Kačavendi, a gledateljka je za Anđela imala samo reči hvale! (VIDEO)

Ivan i Anđelo večeras su odgovorili na sve teme koje su uzburkale javnost.
U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića, a usledilo je novo telefonsko uključenje od Tamare iz Užica.
- Anđelo, ti si divan momak, godište moje ćerke. Svi tvoji treba da budu ponosni što su ovakvu osobu odgajili. - rekla je gledateljka.
- Hvala puno. Drago mi je. - rekao je Anđelo.
- Divan momak, vaspitan, odmeren. Svako bi poželeo takvo dete - rekla je Tamara.
- Ako je Anđelo na koga treba da se neko ugleda, to je sramota. - rekao je Ivan.
- Ja imam ćerku njegovih godina. Devojka okej, kulturna, školovana, kulturna - rekla je gledateljka.
- Je l' razbija po kućama? - pitao je Ivan.
- Ne - rekla je gledateljka.
- E pa Anđelo razbija. Nemojte upoređivati ćerku sa Anđelom - rekao je Ivan.
- Ja tebe nisam ničime uvredila. Anđelo, želim ti svu sreću ovog sveta - rekla je gledateljka.
- Hvaal vam na lepim rečima. Veliki pozdrav za Užice. - rekao je Anđelo.
- Da prokomentarišemo Milenu Kačavendu - rekla je Ana.
- Iznenađenje mi je da je daleko dogurala. Pozitivno. Ovaj čovek je uništio tu ženu. Kada si se uneo u facu Mileni Kačavendi. Ja sam bio uz nju i kad je bilo sa Janjušem. - rekao je Ivan.
Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.
Autor: Teodora Mladenović