TOTALNI HIT! Gledateljka vinula Ivana u nebesa, on joj obećao glamurozan poklon za rođendan (VIDEO)

Nakon brojnih prozivki i sukoba, Ivan i Anđelo večeras ukrštaju argumente pred kamerama.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića, a usledila su nova telefonska uključenja. Ovaj put bili su to gledaoci iz Vršca i Kruševca.

- Voleo bih da se Ivan pojavi u narednoj sezoni. - rekao je gledalac.

- Ovaj je idiot neki. Ovo je prvi put da sam smiren i da me boli uvo šta će gledaoci da kažu. Samo ću ponavljati četvrto mesto. - rekao je Ivan.

- Je l' misliš da je Stanija pobedila zato što je plakala celo finale? - pitala je gledateljka.

- Ne. Ne verujem da neko može da pobedi samo zato što će da plače u par sati -

- Da li si mu trn u oku Ivane? - pitala je naredna gledateljka.

- Naravno da jesam. Ne samo njemu, većini. Džabe to prvo, drugo mesto. - rekao je Ivan.

- Čestitam ti Ivane na četvrtom mestu i trebalo je da budeš prvi. - rekla je gledateljka.

- Koliko imaš godina? - pitao je Ivan.

- Punim 18. - rekla je gledateljka.

- Aleksandra, sad mi je još više drago da me maldi naraštaj podržava. Piši mi na Instagramu. Neće da mi piše ne znam ni ja šta - rekao je Ivan.

- Neću ništa čudno da mu pišem. Ništa ne brinite - rekla je gledateljka.

- Piši mi lepojko. Pozdravi roditelje - rekao je Ivan.

- Je l' možeš da pozdraviš moju sestru Anđelu? - pitala je gledateljka.

- Pozdravljam je - rekao je Ivan.

- Ona je napunila 18 godina - rekla je gledateljka.

- Kada puniš 18 godina - rekao je Ivan.

- Osmog avgusta punim 18 godina - rekla je gledateljka.

- Pošalji mi poruku na Instagram da znam da si ti. Imaš od mene poklon. Ozbiljan poklon imate i ti i tvoja sestra. - rekao je Ivan.

- Odmah mu šaljem poruku - rekla je gledateljka.

- Imaće poklon šta god bude htela - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović