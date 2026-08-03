Ključa od besa: Sofija se pogubila u lažima o Danetu, Mića je unakazio u dva poteza! (VIDEO)

Drama u emisiji "Narod pita" ne prestaje!
U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću. Sofija se iznervirala zbog pitanja o Danetu, a Mića je bio surov i žestok prema njoj.
- Sofija, da li si nekad gotivila Daneta? - pitao je Mića.
- Ne - rekla je ona.
- Kako si mogla onda da mu uzimaš pare? - dodao je on.
- Ja sam pod stresom, imam neke svoje probleme, a to je čovek sa kojim ću da se sudim - govorila je Sofija,
- Ja sam o svojim temamam pričala - dodala je Teodora.
- Imam odgovornost prema porodici i sebi - dodala je Sofija.
- Čoveka si iskoristila i ponizila, a onda ćeš još i da ga tužiš - urlao je Mića.
- Bog treba da mi oprosti, a ne on i ne znam koji ljudi - pričala je Sofija.
- Idi kod Boga u rijaliti, pa neka ti Sveti Petar šalje poklone - pričao je Mića.
- Nerviram se jer mi se ubacuju reči koje ja nisam rekla. Rečeno je da sam rekla da je Dane jedini koji mi je davao pažnju - govorila je Sofija.
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Autor: A. Nikolić